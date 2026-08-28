Tras el cierre de las academias “Más Preparación”, un extrabajador ofreció su testimonio para hablar sobre los métodos que se usaban para cometer fraude en los examenes de admisión.

Al respecto, el extrabajador señaló que como el caso de los detenidos por acusaciones de cometer fraude en la prueba de la UNAM, los profesores de las academias eran quienes presentaban los exámenes.

Incluso, el testigo sostuvo que los implicados en las trampas durante las pruebas de admisión, ya tenían tarifas específicas por el “servicio” que prestaban a los aspirantes.

Revelan modus operandi de fraudes de “Más Preparación” en exámenes

El 25 de agosto de 2026, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) ejecutó dos órdenes de aprehensión y 4 cateos simultáneos en inmuebles vinculados a la empresa “Más Preparación”.

Durante los hechos, las autoridades lograron la detención de los 2 dueños y fundadores del instituto, de quienes se reportó, participaron en el delito de fraude durante el examen en línea 2026 de la UNAM:

Édgar Montes Gutiérrez

David Alejandro Mendoza Hernández

Tras ello, un extrabajador de “Mas Preparación” dio su testimonio sobre lo que ocurría en las academias y reveló el modus operandi del fraude que cometía los profesores de las academias.

Entrevistado por Imagen Noticias, el exempleado destacó que durante los exámenes en línea, los estudiantes simulaban presentarlo con la cámara prendida, pero en realidad un profesor respondía las preguntas.

Al abundar en los detalles, el extrabajador explicó que el aspirante aparecía en cámara y justo delante de él, un docente resolvía la evolución usando otra computadora.

Prisión preventiva para dos implicados en fraude del examen de la UNAM (Michelle Rojas / SDPnoticias )

Esto cobraban los profesores de “Mas Preparación” para cometer fraude en exámenes

Al explicar los métodos en los que se incurrían para cometer fraude en los exámenes de admisión, el extrabajador de “Más Preparación” también explicó la forma en la que se contrataban los “servicios”.

En torno al punto, aseveró que los propios docentes elegían a los estudiantes para ofrecerles el fraude y destacó que solían escoger aquellos con quienes creaban mayor afinidad.

Examen en línea (Cuartoscuro / Universidad Nacional Autónoma de México)

No obstante, indicó que los fraudes eran tan conocidos al interior de “Más Preparación”, que los mismos estudiantes solicitaban el “servicio” mientras se acercaban las fechas de los exámenes.

Luego de explicar que el fraude se realizaba desde un inmueble en la alcaldía Gustavo A. Madero, aseveró que por materia un docente cobraba 5 mil pesos, pero por examen completo el costo era de 10 mil.