Más de 90 mil familias reciben primer apoyo de 20 mil pesos tras lluvias, informa Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que más de 90 mil familias ya recibieron el primer apoyo de 20 mil pesos tras las severas lluvias registradas en semanas anteriores.

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, esto en los estados afectados:

Veracruz

Hidalgo

Puebla

Querétaro

San Luis Potosí

La noche de hoy jueves 29 de octubre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó un informe con los avances en la entrega de apoyos a las familias damnificadas por las recientes lluvias.

En este, Claudia Sheinbaum detalló que al día de hoy ya son más de 90 mil 681 familias las que recibieron el primer apoyo de 20 mil pesos, además de dos vales de despensa y uno de enseres domésticos.

Según informó la titular del Ejecuto nacional, falta un segundo apoyo económico que será entregado a las familias, el cual variará entre 20 mil y 70 mil pesos.

El monto de este segundo apoyo dependerá de acuerdo a la gravedad de los daños que hayan sufrido por las inundaciones

Adicional, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que en caso de que alguna familia resultara con un inmueble inhabitable, entrará la Comisión Nacional de Vivienda.

Compartió que hasta el momento suman más de 53 mil personas las que llevan a cabo recorridos y censos por los lugares afectados, entre funcionarios locales y servidores de la nación.

Claudia Sheinbaum: Más de 100 mil viviendas censadas tras lluvias; CFE reestableció luz en todas las localidades

Como parte del informe presentado la noche de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum compartió que hasta el momento suman 103 mil 245 censos en viviendas afectadas.

En este sentido, precisó que en los estados de Veracruz e Hidalgo aún persisten localidades incomunicadas, en donde se ha requerido de caminar o utilizar helicópteros para hacer llegar la ayuda.

En tanto, en Puebla, Querétaro y San Luis Potosí ya todas las localidades se encuentran comunicadas.

Gracias a las labores de la CFE, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la luz ya se reestableció al 100% en las zonas afectadas por las lluvias.

Además:

621 mil 766 vacunas aplicadas

435 mil 335 despensas entregadas

En tanto, escuelas ya fueron limpiadas y se preparan para el regreso a clases, mientras que aquellas que resultaron con daños serán intervenidas y los niños enviados a otras escuelas o centros que albergarán las clases de manera provisional.