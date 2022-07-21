La mariposa monarca se une a la -lastimosa- “lista roja” de especies en peligro de extinción.

La Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (IUCN), declaró la categoría de “especie amenazada en peligro” para la mariposa monarca.

Y es que, en la última década, la población de la mariposa monarca se ha reducido un 72% debido a la destrucción humana.

La mariposa monarca ya está en peligro de extinción: IUCN

La famosa mariposa monarca, una de las especies más emblemáticas del mundo de los insectos, ha entrado hoy en la “lista roja” de especies en peligro de extinción.

De acuerdo con el comunicado de la IUCN, la mariposa monarca está “severamente amenazada” debido a la baja en su población .

En los últimos 10 años, la mariposa monarca ha reducido su población total entre un 22% y un 72%.

Mariposa monarca (Pixabay)

La mariposa monarca, reconocida en el mundo por su migración de hasta 4 mil kilómetros desde México a Estados Unidos , sufre un aumento puntual de riesgo de extinguirse.

Toda vez que la destrucción humana de su hábitat natural, ha impedido que estos insectos se alimenten, reproduzcan y encuentren un hogar.

Mariposa monarca (Pixabay)

La IUCN alerta sobre todo del estado crítico de la “población del oeste” de las mariposas monarca, que ha retrocedido en un 99,9 % desde los años ochenta.

“Su población ha pasado de diez millones de ejemplares, a apenas 2 mil en el último censo”, detalla.

A la mariposa monarca se suman especies como tortugas, focas e iguanas, entre las especies en “lista roja” por peligro de extinción.

Deforestación y uso de pesticidas: amenazas a la mariposa monarca

Por primera vez, la mariposa monarca se agrega a la “lista roja” de especies en peligro de extinción.

Su situación crítica, causada por la mano humana, ha hecho que su población disminuya hasta un 72% del total.

Mariposa monarca (Pixabay)

Detrás del declive se encuentra la tala, tanto legal como ilegal, que se produce para conseguir espacio para la agricultura y el desarrollo urbano.

Misma que conduce a la deforestación y a la destrucción de áreas de invernada de las mariposas monarca.

A ello se suman los pesticidas y herbicidas, verdaderos venenos para todo tipo de insectos, y las sequías, que aumentan el riesgo de incendios y limitan el crecimiento del algodoncillo.

Esta planta, principal alimento de las larvas de mariposa monarca, está desapareciendo debido al cambio climático y los frecuentes incendios en California.

Con información de EFE