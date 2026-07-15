Marina del Pilar Ávila revivió el caso de Next Energy, donde se comprometió a Baja California en la construcción de una planta fotovoltáica que no se concretó.

Asimismo, recordó que Jaime Bonilla, ex gobernador de Baja California, se encuentra vinculado a proceso por este caso, por un daño de 12 mil millones de pesos al erario estatal.

De acuerdo con la gobernadora Marina del Pilar Ávila, la filtración de los audios que la involucran se trata de una estrategia para distraer a la opinión pública del caso contra Jaime Bonilla.

Jaime Bonilla enfrenta un proceso penal por el caso Next Energy, recuerda Marina del Pilar

Marina del Pilar Ávila aseguró que “lo perverso de lo orquestado por Jaime Bonilla no podrá opacar la realidad”, esto en referencia al proceso penal que se inició contra el exgobernador por la administración actual.

“Hay que recordar lo que todas y todos los bajacalifornianos sabemos, que es que Jaime Bonilla enfrenta, entre otros, un proceso penal por el caso de la planta fotovoltáica Next Energy” Marina del Pilar Ávila

Asimismo, recordó que Jaime Bonilla enfrenta un proceso por delitos como:

peculado

abuso de autoridad

uso ilícito de atribuciones y facultades

“Eso tendrá que enfrentarlo ante las autoridades judiciales y responderle al pueblos de Baja California” Marina del Pilar Ávila

En este sentido, la gobernadora resaltó que la filtración de los audios por parte de Jaime Bonilla que, además señaló que fueron alterados, son un intento de afectar su gobierno y distraer la atención de todos sobre el caso penal en su contra.

“Sus intentos para afectar mi gobierno y distraer la atención de las y los bajacalifornianos, no podrán contra la realidad. Hemos trabajado todos los días por transformar a Baja California” Marina del Pilar Ávila

Gobierno de Marina del Pilar denuncia a Jaime Bonilla por caso Next Energy

El gobierno de Marina del Pilar Ávila denunció penalmente a Jaime Bonilla por peculado por un daño al erario de 12 mil millones de pesos por los compromisos que adquirió como gobernador con la empresa Next Energy.

Jaime Bonilla se comprometió a la construcción de una planta fotovoltáica sin que se concretara debido a la falta de los permisos necesarios.

El caso Next Energy se encuentra bajo investigación desde septiembre de 2021, cuando se denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) el abuso de funciones, encubrimiento y tráfico de influencias para realizar este acuerdo con Next Energy por el gobierno de Jaime Bonilla.