La diputada María Teresa Ealy del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) dará una iniciativa para que la violencia de género se persiga de oficio en todo México.

Tomando como inspiración que Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue puesto en libertad pese a la violencia de género que ejerció, dijo que trabajará para que los agresores no puedan “evadir la justicia.

María Teresa Ealy tendrá iniciativa contra la violencia de género por el caso Víctor Rodríguez Padilla

El 14 de julio de 2026, una jueza en Atlacholoaya del Estado de Morelos, dio libertad provisional a Víctor Rodríguez Padilla mientras su proceso por violencia familiar sigue.

La liberación del exdirector de Pemex se da bajo un contexto en que su víctima le dio el perdón, lo que se argumenta fue por motivo de la violencia económica en la que vive.

Ante ello, la diputada federal de Morena, María Teresa Ealy, expresó la profunda preocupación que dejó la liberación de Padilla, lo que la lleva a presentar una iniciativa para que las mujeres sean protegidas desde la ley.

“La liberación del exdirector de Pemex Víctor Rodriguez Padilla deja una profunda preocupación y obliga a abrir una discusión seria sobre cómo protegemos a las mujeres desde la ley (sic)”. María Teresa Ealy, diputada.

Esto debido a que María Teresa Ealy ve que el marco jurídico es débil en cuanto a la violencia de género, por lo que se debe modificar para que “NO existan mecanismos” que lleven a la impunidad si hay elementos “suficientes” que demuestren la agresión.

María Teresa Ealy presentará una iniciativa para que la violencia de género “se persiga de oficio en toda la República”, y que los agresores no puedan “evadir la justicia”.

“Las mujeres necesitan leyes que las protejan hasta el final. Ese es el compromiso”. María Teresa Ealy, diputada.