La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó por unanimidad que la ministra María Estela Ríos no podrá intervenir en un litigio que involucra a una minera ligada Salinas Pliego.

Puntualmente, se trata de un análisis de los recursos legales que fueron interpuestos por la empresa Desarrollos Zapal, vinculada al empresario Ricardo Salinas Pliego.

María Estela Ríos no podrá participar de proceso legal de minera Desarrollos Zapal, ligada a Salinas Pliego

El Pleno de la SCJN avaló que la ministra María Estela Ríos no podrá ser parte del proceso legal que involucra a la minera Desarrollos Zapal.

Esta decisión surge tras una reacusación aceptada por la SCJN, que impide a la funcionaria participar en el debate y votación sobre la propiedad de terrenos destinados a un proyecto de minería de oro a cielo abierto en Baja California Sur.

Ministra María Estela Ríos González (SCJN / Suprema Corte de Justicia de la Nación)

La restricción se fundamenta en el desempeño previo de Ríos González como titular de la Dirección General de la Propiedad Rural, donde tuvo injerencia directa en la asignación de los predios en disputa a la Semarnat durante el año 2019.

Dichas tierras, conocidas como “El Encanto” y “Jesús María”, se localizan en una zona de alta relevancia ecológica dentro de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna, lo que añade una capa de complejidad ambiental al caso.

El conflicto jurídico gira en torno a la tentativa de la minera, vinculada al empresario Ricardo Salinas Pliego, de asegurar derechos sobre más de mil 500 hectáreas para la ejecución del proyecto denominado “Los Cardones”.

Aunque instancias judiciales previas desestimaron las pretensiones de la minera al no comprobarse fehacientemente la titularidad privada de los suelos, el caso escaló hasta la SCJN tras una solicitud de atracción realizada por la Consejería Jurídica federal.

Los registros oficiales indican que estos terrenos han sido considerados patrimonio nacional desde 1987, postura que fue ratificada recientemente por el Tribunal Superior Agrario.

Ricardo Salinas Pliego (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

Tras confirmarse el impedimento legal de la ministra, quien reconoció su participación administrativa previa en el asunto, los expedientes serán retirados de su ponencia y entregados a un nuevo integrante del Pleno.

Esta acción busca garantizar la transparencia e imparcialidad en una sentencia definitiva que determinará si el decreto gubernamental que protege estas tierras permanece vigente.