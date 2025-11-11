Al acusar desabasto de insumos en el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN), un grupo de trabajadores, familiares y pacientes de la institución bloquean Tlalpan en la CDMX la tarde del 11 de noviembre.

El Instituto Nacional de Cancerología depende de la Secretaría de Salud, dirigida por David Kershenobich Stalnikowitz.

INCAN: bloquean Tlalpan en protesta por desabasto de insumos y medicamentos

Decenas de trabajadores, familiares y pacientes del INCAN en la Ciudad de México (CDMX), llevan a cabo un bloqueo en Tlalpan para denunciar el desabasto de insumos y medicamentos.

Desde pasado el mediodía, decenas de personas, entre personal de enfermería, médicos, familiares y pacientes, realizan su protesta sobre el cruce de Calzada de Tlalpan y la avenida San Fernando.

🚨 Manifestación en Tlalpan 🚨

Trabajadores, familiares y pacientes del Instituto Nacional de Cancerología bloquean San Fernando y Calzada de Tlalpan.



Denuncian desabasto de insumos y medicamentos.#Tlalpan #CDMX #TráficoCDMX #INCAN #Manifestación pic.twitter.com/yHrQvh4syR — Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) November 11, 2025

En el sitio, los inconformes demandan atención de las autoridades para que cumplan con el abasto de insumos médicos y medicinas especiales para los tratamientos contra el cáncer en el INCAN.

Sobre ello, pacientes y familiares acusan que debido al desabasto ocasionada por la falta de presupuestos, ellos mismos se han visto en la necesidad de comprar por fuera los medicamentos que requieren.

Por su parte, el personal médico de la institución denuncia que no se han cubierto sus salarios y prestaciones, lo cual señalan, se debe a los recortes presupuestales que se han aplicado de forma reciente.

INCAN: bloqueo en Tlalpan provoca caos vial

La presencia de trabajadores, familiares y pacientes del INCAN que denuncian desabasto en el instituto médico durante el bloqueo en Tlalpan, ha generado un severo caos vial en la zona y alrededores.

Lo anterior debido a que el bloqueo que se ha prolongado por poco más de 4 horas por parte de los inconformes con la situación de desabasto, se realiza en ambos sentidos de la Calzada de Tlalpan.

Por el caos vial que se ha generado en la zona del bloqueo que realizan trabajadores y pacientes del INCAN, las autoridades capitalinas han recomendado a los automovilistas recurrir a estas alternativas viales:

Viaducto Tlalpan

Avenida Insurgentes Sur

Francisco I. Madero

Renato Leduc

Cabe destacar que ante la manifestación, personal de la Subsecretaría de Concertación Política de la CDMX llegó al sitio para dialogar con los manifestantes en busca de liberar la vialidad.