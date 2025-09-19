Marcelo Ebrard compartió su emoción al formar parte, por un momento, de la prensa que cubre la Presidencia durante la conferencia de Claudia Sheinbaum y Mark Carney.

A través de redes sociales, el Secretario de Economía publicó una fotografía acompañado de reporteros durante los posicionamientos de los mandatarios tras su reunión.

Marcelo Ebrard vivió un día como reportero durante conferencia de Claudia Sheinbaum y Mark Carney

Marcelo Ebrard compartió en redes sociales una fotografía donde se le ve en compañía de la prensa durante la conferencia de Claudia Sheinbaum y Mark Carney tras su reunión bilateral.

El secretario se mostró alegre en el lugar que le asignaron, a pesar de haber estado debajo del podio en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional durante la participación de la presidenta.

Cabe recordar que Marcelo Ebrard participó en la reunión previa a la conferencia que se dio entre representantes de ambos países para “diseñar un futuro común”.

“Y que me sientan en la conferencia de prensa de la Presidenta Sheinbaum y el PM Carney con los medios !!!” Marcelo Ebrard

Marcelo Ebrard con la prensa en conferencia de Claudia Sheinbaum (Marcelo Ebrard / X)

Durante la conferencia, Claudia Sheinbaum, presidenta de México y Mark Carney, primer ministro de Canadá, señalaron que, además del TMEC, trabajaran bilateralmente para fortalecer sus relaciones comerciales.

Asimismo, resaltaron el aumento en el turismo canadiense en México, hecho que fortalece los lazos humanos, culturales y económicos entre ambos países.