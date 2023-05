Marcelo Ebrard aseguró que tiene todas las condiciones para ganar la contienda electoral, pero de la mano de Morena y no con la oposición.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga, Marcelo Ebrard aclaró que no hay razón para que él deba salirse del partido para buscar la presidencia en las elecciones 2024.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reiteró que es su anhelo y convicción llegar a la presidencia tras el término del periodo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y tomar protesta el 1 de octubre de 2024.

Marcelo Ebrard va por la presidencia de México pero sólo con Morena

Marcelo Ebrard aseguró que busca contender por la presidencia de México, pero sólo de la mano de Morena, partido que fundó junto con el presidente AMLO.

De acuerdo con el canciller, él es parte de todo lo que se ha logrado desde el gobierno actual y el movimiento del que forma parte desde hace años.

Por ello, aseveró que no hay razones por las que él deba salirse de Morena, pue si no creyera en el movimiento, no sería parte de éste y del gobierno actual.

“Yo me veo en Morena, igual ¿por qué me habría de salir de Morena? Llevo años, soy parte de lo que se ha logrado, creo en el movimiento si no, no sería parte del gobierno, ¿Por qué habría de salirme de Morena?” Marcelo Ebrard

Marcelo Ebrard debe ganar la candidatura de Morena para que sea una competencia justa

Por otra parte, Marcelo Ebrard consideró que para que la competencia en Morena sea justa, él es quien debe ganar la candidatura.

“Para que sea una competencia justa, gane yo la contienda, no tengo duda” Marcelo Ebrard

Además, aseguró que sabe que la gente lo apoya por lo que las condiciones son favorables para que él sea el candidato.

Por otra parte, Marcelo Ebrard aseguró que el favoritismo es incompatible con el método de elección del candidato, pues de haber “una favorita”, no hay razón para realizar una encuesta.

Asimismo, aseguró que él cree en la encuesta como método de elección del candidato de Morena y está seguro que será el candidato y sucesor de AMLO.

Marcelo Ebrard se acerca a Claudia Sheinbaum en preferencias rumbo a elecciones 2024

Marcelo Ebrard se acerca en preferencias a Claudia Sheinbaum para ser el candidato de Morena rumbo a las elecciones 2024, de acuerdo con el Tracking diario de SDPnoticas del 12 de mayo.

A la pregunta: “¿Por quién de los siguientes políticos es más probable que votara si fuera candidato de Morena a la Presidencia de México en 2024?” las preferencias fueron las siguientes: