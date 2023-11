Manlio Fabio Beltrones señaló este jueves 23 de noviembre que quiere regresar a la Cámara de Senadores porque esto no podía saberse.

El que fuera presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue cuestionado sobre un aspecto de su vida política por la periodista Michelle Rivera, esto durante un evento que realizó la Fundación Beltrones para lanzar una app que ayudará en la lucha contra el cáncer de mama.

Y es que versiones ya señalaban que Manlio Fabio Beltrones podría buscar un lugar en la Cámara de Senadores el 2024, aunque hasta este día no se había confirmado esta información.

Manlio Fabio Beltrones (Internet)

Manlio Fabio Beltrones buscaría regresar a la Cámara de Senadores en 2024

La periodista Michelle Rivera preguntó este día a Manlio Fabio Beltrones respecto a su postura sobre los rumores que apuntan a su regresó a la Cámara de Senadores para el próximo año.

Ante ello, el ex gobernador de Sonora indicó en primera instancia que las cosas en el país en materia política no están bien, por lo que considera que la solución a ello podría estar en el Pleno de la Cámara Alta .

Manlio Fabio Beltrones no confirmó de manera directa que sí aceptaría regresar a un escaño en el Senado de la República, sin embargo, aseguró estar analizando la posibilidad, por lo que no cerró la puerta a volver a la vida política.

“Las cosas en el país no marchan bien, y creo que en el futuro la solución está en el Congreso. No he tomado una decisión, estoy evaluando esa situación y pronto lo resolveré”, indicó el ex dirigente priísta.

Posteriormente, debido a que Manlio Fabio Beltrones se encontraba en un evento dirigido a mujeres por parte de la Fundación Beltrones, prefirió no continuar hablando del tema , por lo que no aclaró de qué manera buscaría un puesto en la Cámara de Senadores.

De igual forma, no precisó si se incorporaría como integrante del Frente Amplio por México o de qué manera buscaría sumarse de nueva cuenta a una senaduría.

Le pregunté a @MFBeltrones si estará en la boleta este 2024



“Las cosas no están bien” me dijo. pic.twitter.com/wBl6XDgalV — Michelle Rivera (@michelleriveraa) November 24, 2023

¿Quién es Manlio Fabio Beltrones?

Manlio Fabio Beltrones nació el 30 de agosto de 1952, en el municipio de Villa Juárez, en el estado de Sonora por lo que actualmente tiene 71 años de edad.

Se integró a las filas del PRI en el año de 1968, luego de que escuchara un discurso de Faustino Félix Serna en 1962, quien fuera gobernador de Sonora entre los años 1967 y 1973.

Manlio Fabio Beltrones ha ostentado diversos cargos en su vida política, siendo presidente de las dos cámaras del país, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Además, fue gobernador de su estado de origen , Sonora, ello de 1991 a 1997.

Su ultimo cargo político fue en 2016, cuando dejó la presidencia del partido tricolor. Luego de ello se encuentra bajo investigación, tras ser señalado por presuntamente defraudar al fisco de Andorra por 10.4 millones de dólares .