Este mes será el último de la magistrada Janine Otálora en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pues anunció que deja su cargo pese a reforma.

Con la reforma al Poder Judicial, cinco de los magistrados de la Sala Superior del TEPJF designados previo a las elecciones 2025, ampliaron su periodo en el cargo.

Tal como se destaca en la página del TEPJF, Janine Otálora fue propuesta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y designada el 19 de octubre de 2016 por el Senado.

Janine Otálora (Diego Simón Sánchez / Cuartoscuro)

Janine Otálora deja su cargo de magistrada en el Poder Judicial

Janine Otálora dio a conocer que notificó al Senado su decisión de dejar su cargo el próximo 31 de octubre, como estaba previsto previo a la reforma al Poder Judicial.

Tal como explicó la magistrada Janine Otálora, la notificación fue presentada el día de hoy lunes 20 de octubre, en apego a los términos de su nombramiento hace 9 años.

Asimismo, Janine Otálora mencionó que su notificación fue para efectos del artículo 98 constitucional, sobre las reglas de sustitución de los integrantes del TEPJF, por lo que habría un magistrado interino.

Su publicación finaliza con un agradecimiento tanto por la confianza que depositó el Pleno del Senado en 2016, como a las personas que laboraron bajo su cargo en la Sala Superior del TEPJF.