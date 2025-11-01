Los trabajadores del Sindicato de Renovación del Poder Judicial puso fin al paro nacional luego de varias horas de estar en protesta por el despido injustificado de más de 5 mil empleados.

El paro nacional inició la mañana de este viernes 31 de octubre y fue suspendido luego de que los trabajadores que protestaban fueron recibidos por el Órgano de Administración Judicial.

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación toman edificios durante paro (Especial)

Trabajadores del Poder Judicial levantan paro nacional pese a 5 mil despidos

De acuerdo con la información, trabajadores tomaron 16 edificios del Poder Judicial para protestar contra el despido de más de 5 mil empleados, además de la falta de insumos básicos como:

Agua

Papel

Impresoras

El Órgano de Administración Judicial informó que los edificios fueron liberados luego de que se acordó recibir a los trabajadores del Poder Judicial para dialogar y llegar a acuerdos sobre los temas.

A través de un comunicado, el Órgano de Administración Judicial reafirmó su compromiso por mantener sin interrupciones las labores judiciales y seguir en diálogo permanente con los trabajadores.

Cabe mencionar que el despido masivo se dio pese al llamado del ministro Hugo Aguilar a no destituir al personal del “viejo” Poder Judicial y aprovechar la experiencia con la que cuentan.