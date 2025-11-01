Los trabajadores del Sindicato de Renovación del Poder Judicial puso fin al paro nacional luego de varias horas de estar en protesta por el despido injustificado de más de 5 mil empleados.
El paro nacional inició la mañana de este viernes 31 de octubre y fue suspendido luego de que los trabajadores que protestaban fueron recibidos por el Órgano de Administración Judicial.
Trabajadores del Poder Judicial levantan paro nacional pese a 5 mil despidos
De acuerdo con la información, trabajadores tomaron 16 edificios del Poder Judicial para protestar contra el despido de más de 5 mil empleados, además de la falta de insumos básicos como:
- Agua
- Papel
- Impresoras
El Órgano de Administración Judicial informó que los edificios fueron liberados luego de que se acordó recibir a los trabajadores del Poder Judicial para dialogar y llegar a acuerdos sobre los temas.
A través de un comunicado, el Órgano de Administración Judicial reafirmó su compromiso por mantener sin interrupciones las labores judiciales y seguir en diálogo permanente con los trabajadores.
Cabe mencionar que el despido masivo se dio pese al llamado del ministro Hugo Aguilar a no destituir al personal del “viejo” Poder Judicial y aprovechar la experiencia con la que cuentan.