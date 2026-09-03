Luz Elena González, titular de la Secretaría de Energía (Sener) destaca la inversión en infraestructura para fortalecer soberanía energética, tras asistir al foro “Inversión e infraestructura como detonador energético”, organizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Nos estamos convirtiendo en socios en todos los campos del sector energético abriendo nuevos espacios para la iniciativa privada ofreciendo certidumbre bajos esquemas de inversión mixtos que nos permitan ir más allá del sexenio”. Luz Elena González, titular de la Sener

Lo que ha permitido incrementar la capacidad de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, aseveró Luz Elena González, refrendando el objetivo de la soberanía energética y el bienestar de México.

Esquemas mixtos, clave para el desarrollo que requiere el país: Luz Elena González

Uno de los puntos claves en los que Luz Elena González hizo hincapié para fortalecer soberanía energética, fue los esquemas mixtos “que brinda certidumbre a las y los inversionistas” para el desarrollo que requiere el país.

“Debemos avanzar en los esquemas mixtos si queremos fortalecer el sector”, dijo Luz Elena González ya que la estrategia en el Plan México busca atraer inversiones y atender el crecimiento de la actividad industrial.

“Estamos garantizando la energía y fortaleciendo la soberanía energética para tener la energía que se requiere, no solo para el Plan México, sino para garantizar la energía de los hogares”. Luz Elena González, titular de la Sener

Con ello, la encargada de la Sener detalló que se ha enfocado en reformar el marco jurídico del sector, establecer reglas claras y crear un nuevo órgano regulador.

“En el primer año de gobierno nos dedicamos a hacer una serie de reformas, nuevas leyes, reglas de juego claras, un nuevo órgano regulador, empresas públicas fuertes y un fortalecimiento de todo el sector”. Luz Elena González, titular de la Sener

Cambios para recuperar la soberanía energética e impulsar las fuentes renovables, además de atraer la inversión, mismo que han fortalecido a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), precisó.