La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde Lujan, criticó al Poder Judicial por batear las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión.

En un mensaje desde el informe de actividades de Alejandro Armenta Mier, presidente en la Cámara de Senadores, Luisa María Alcalde aseguró que “ningún poder está por encima de otro”.

Su mención se da luego de que desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dejaron sin efecto algunas reformas aprobadas por el Congreso de la Unión, entre ellas la Electoral.

Luisa María Alcalde pide independencia entre poderes

En su discurso, la titular de Segob pidió no dejar de “insistir” en que la vida democrática es la única alternativa para lograr que el marco legal refleje a las y los mexicanos.

Además, dijo que las leyes aprobadas en el Congreso deben ser aceptadas y acogidas por ser consentidas por una mayoría de representantes electos por millones de mexicanas y mexicanos.

Del mismo modo, Luisa María Alcalde subrayó que entre poderes debe haber independencia y respeto, y que “ningún poder puede estar por encima del otro”, atribuyendo estas líneas al Poder Judicial.

Sentenció que la visión o prejuicio de una persona que no fue electa no puede imponerse a la de millones representados por las y los diputados y senadores del país, pues desde hace meses la 4T acusa que los ministros de la SCJN no son elegidos de manera democrática por el pueblo.

“Las leyes aquí aprobadas deben ser aprobadas y acogidas por ser aprobadas por una mayoría electa por el pueblo de México, que entre poderes debe haber independencia y respeto y que ningún poder puede estar por encima de otro, que la visión o prejuicio de una persona que no fue electa no puede imponerse a la de millones aquí representados.” Luisa María Alcalde

Luisa María Alcalde destaca el apoyo del Congreso para consolidar la 4T

Durante su discurso, Luisa María Alcalde también destacó el trabajo que realizaron durante la administración de Alejandro Armenta como presidente del Senado, y previo a esta legislatura.

La titular de Segob, aseguró que el trabajo legislativo de Morena y aliados ha sido central para seguir consolidando el cambio del estado mexicano.

Igualmente, aprovechó para reconocer el esfuerzo colectivo de todas y todos los representantes populares de los colaboradores y colaboradoras de esta consulta y enlistó algunos de los aciertos en materia legislativa, entre ellos:

la Ley de Extinción de Dominio Público

aprobación de la reforma consititucional que permite a Sedena y Semar participar en la seguridad pública

creación de la Guardia Nacional