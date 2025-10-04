Luisa Alcalde, dirigente nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pidió a todos los militantes no exhibir los pleitos internos para no favorecer a la derecha.

Durante su conferencia en Baja California, Luisa Alcalde admitió que Morena es plural, con diferentes puntos de vista, pero aseguró que las diferencias no deben ayudar a la oposición.

Luisa Alcalde dijo que una fortaleza de Morena es la unidad, aunque en el partido haya diferentes puntos de vista, los militantes deben de hacer conciencia de la importancia de este movimiento.

La dirigente de Morena señaló que es ridículo pensar que dentro del partido hay un pensamiento único, pues “es la suma de muchas luchas”, pero se tienen estatutos con los que deben regirse.

“Tenemos instancias donde podemos nosotros presentar quejas y dirimir diferencias pero esas diferencias pues es hacerle el caldo gordo a la derecha si las estamos exhibiendo” Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena

Asimismo, Luisa Alcalde señaló que Morena también tiene instancias para el proceso de suspensión de derechos y expulsión de algún militante que se comporte contrario a sus estatutos.