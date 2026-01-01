Luisa Alcalde, dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), envió un mensaje de Año Nuevo y adelantó que 2026 será un año muy positivo para México.

A través de redes sociales, Luisa Alcalde señaló que el 2025 fue un año que marcó la historia de México y destacó que 2026 será un año mejor para el movimiento y para todo el país.

Luisa Alcalde, dirigente de Morena (Redes Sociales)

Luisa Alcalde comparte mensaje de Año Nuevo y adelanta un 2026 positivo para México

La dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, compartió un mensaje de Año Nuevo y resaltó que en 2025 el movimiento se consolidó bajó el liderazgo de Claudia Sheinbaum.

Luisa Alcalde destacó que se siente orgullosa de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quién nombró como “una mujer extraordinaria que cuenta con el apoyo y la confianza del pueblo”.

Mediante una publicación y un breve video, Luisa María Alcalde envió sus mejores deseos a todos los mexicanos, en especial a los militantes de Morena, y aseguró que 2026 será muy positivo.

“Estoy segura que 2026 será un gran año para México. Mis mejores deseos a todas y todos, en especial a nuestra extraordinaria militancia. Hombres y mujeres libres, fraternos, soñadores y constructores de una Patria de bienestar, igualdad y justicia”. Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena