Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), descartó que quiera ser candidato presidencial en las elecciones de 2024.

En reunión con el Grupo Plural del Senado, Lorenzo Córdova aseguró que se quedará en su cargo como consejero del INE hasta concluir el 3 de abril de 2023 .

“La respuesta de si estoy dispuesto a renunciar antes, no; tengo una responsabilidad constitucional y tengo el propósito de cumplirla al final”

Lorenzo Córdova refirió que tras concluir su cargo como consejero del INE el 3 de abril de 2023, regresará a sus funciones en el instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

“El 3 de junio me comprometo a invitarte (Germán Martínez) a tomar un café en mi oficina del Consejo General del INE en mi calidad de presidente del Consejo, esto es después de que se me aplicara la prohibición de aspirar a cualquier candidatura en 2024. Tengo la firme intención de cumplir mi responsabilidad para la que me designó la Cámara de Diputados hasta el 3 de abril de 2023, y ya el 4 de abril les invito un café en mi cubículo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas”

Lorenzo Córdova. Consejero presidente del INE