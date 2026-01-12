En entrevista con Atypical Te Ve, el periodista Manuel López San Martín aseguró que su salida de la radiodifusora MVS fue en su punto más alto de audiencia.

“Nos fuimos en el momento de mayor audiencia en 9 años, jamás habíamos tenido tanto rating como lo tuvimos en ese último registro”. Manuel López San Martín

Registro, que López San Martín dijo se trato de los últimos números de los que conoció sobre su rating en MVS de noviembre del año pasado “ los últimos números que yo vi, estamos en nuestro punto más alto” , pero sin revelar la cifra.

Asimismo, pese a estar en su punto más alto de audiencia, López San Martín precisó que su salida fue una decisión de la empresa, misma que dejó entrever nuevamente se trató de un caso de censura.

“No fue una decisión mía, la salida fue una decisión de la empresa, yo estoy convencido de que las empresas, los empresarios tienen todo el derecho de terminar la relación laboral con un colaborador, a poner fin a un proyecto cuando así convenga a sus intereses editoriales, de negocio”. Manuel López San Martín

López San Martín lamenta no poder despedirse al aire

Pese a que López San Martín se dijo muy agradecido con la familia Vargas, fundadores de MVS por los 9 años en la radiodifusora, el periodista lamentó no poder despedirse al aire de su público.

“Lo que he lamentando eso sí, es no poder despedirme al aire de mi audiencia, tristemente no lo pude decir”, apuntó López San Martín “es un asunto de gratitud con la gente me hubiera gustado despedirme de la gente, poder explicar las razones y los motivos”.

Incluso, el periodista López San Martín expresó que pidió se le permitiera volver para despedirse, sin embargo, contó que su salida fue de manera abrupta, una decisión que tomó MVS al cierre del año pasado, lo que le impidió despedirse al aire de su audiencia como le hubiera gustado.