Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) activaron una alerta amarilla ante la intensificación de las lluvias y la posible caída de granizo, para hoy martes 11 de agosto de 2026.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) advirtió que son 9 alcaldías de la CDMX las que se encuentran en alerta amarilla por el pronóstico del clima para la tarde y noche de este martes.
Activan alerta amarilla en estas alcaldías por lluvias y cielo nublado en CDMX
La SGIRPC activó una alerta amarilla para el martes 11 de agosto ante el pronóstico de fuertes lluvias y caída de granizo en la CDMX.
Las autoridades indicaron que las alcaldías que presentan este pronóstico del clima son las siguientes:
- Álvaro Obregón
- Coyoacán
- Iztapalapa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Xochimilco
De las 18:00 a las 21:00 horas se espera un cielo nublado acompañado de lluvias que rondarán entre 15 y 29mm y la caída de granizo en la CDMX.
Ante el mal pronóstico del clima, autoridades de Protección Civil compartieron una serie de recomendaciones a seguir para evitar situaciones de riesgo.
Por ello, antes las fuertes lluvias y la caída de granizo en CDMX, es importante seguir atentamente los puntos que señalan las autoridades ante posibles situaciones de encharcamiento e inundaciones:
- Retirar la basura de las coladeras; tanto exteriores como interiores
- Cierra puertas y ventanas
- No cruces calles o avenidas que presenten fuertes encharcamientos
- Usa paraguas o impermeable