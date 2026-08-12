Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) activaron una alerta amarilla ante la intensificación de las lluvias y la posible caída de granizo, para hoy martes 11 de agosto de 2026.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) advirtió que son 9 alcaldías de la CDMX las que se encuentran en alerta amarilla por el pronóstico del clima para la tarde y noche de este martes.

Activan alerta amarilla en estas alcaldías por lluvias y cielo nublado en CDMX

La SGIRPC activó una alerta amarilla para el martes 11 de agosto ante el pronóstico de fuertes lluvias y caída de granizo en la CDMX.

Las autoridades indicaron que las alcaldías que presentan este pronóstico del clima son las siguientes:

Álvaro Obregón Coyoacán Iztapalapa Magdalena Contreras Milpa Alta Tláhuac Tlalpan Xochimilco

De las 18:00 a las 21:00 horas se espera un cielo nublado acompañado de lluvias que rondarán entre 15 y 29mm y la caída de granizo en la CDMX.

Lluvias en CDMX (Moisés Pablo / Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

Ante el mal pronóstico del clima, autoridades de Protección Civil compartieron una serie de recomendaciones a seguir para evitar situaciones de riesgo.

Por ello, antes las fuertes lluvias y la caída de granizo en CDMX, es importante seguir atentamente los puntos que señalan las autoridades ante posibles situaciones de encharcamiento e inundaciones: