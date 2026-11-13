La Línea 079 de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) ha brindado más de 5.5 millones de atenciones desde enero de 2025 hasta octubre de 2026, mediante llamadas telefónicas, WhatsApp y el chat de la Ventanilla 24/7 del portal gob.mx.

El servicio funciona como un canal de contacto del Gobierno de México con la ciudadanía para orientar sobre trámites y servicios públicos, además de recibir y canalizar quejas sobre trámites federales y dar seguimiento a inconformidades relacionadas con gestiones ante dependencias de la Administración Pública Federal.

Línea 079 recibe reportes por irregularidades en trámites

A través del Centro de Contacto 079, disponible las 24 horas, los 365 días del año, las personas pueden reportar irregularidades en trámites, como la negativa o el incumplimiento de atención, así como posibles conductas indebidas de servidores públicos.

Entre las situaciones que pueden denunciarse se encuentra la solicitud de dinero a cambio de realizar o agilizar un trámite en ventanillas y oficinas gubernamentales.

Cada reporte recibido genera un folio que permite a las personas usuarias consultar las acciones emprendidas y conocer la respuesta relacionada con su caso.

Línea 079 de la ATDT (cortesía )

El servicio concentra 48 líneas de atención

Desde el 7 de enero de 2025 y hasta octubre de 2026, el servicio concentra 48 líneas de atención que reúnen consultas sobre distintos programas y servicios del Gobierno de México.

Entre los temas disponibles se encuentran Línea Mujeres, Becas para el Bienestar, orientación para connacionales en Estados Unidos, citas para pasaporte y atención de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo.

También ofrece información sobre la Línea Vacunas, con horarios y ubicaciones de módulos para recibir dosis contra neumococo, sarampión, influenza o COVID.

Otros servicios incluyen asesoría del Servicio Nacional de Empleo para elaborar currículums, buscar trabajo y recibir capacitación; orientación sobre la Plataforma Nacional del Registro Civil, el programa México te abraza y consultas relacionadas con apoyos al campo mediante la Línea AGRICULTURA.

Además, las personas pueden solicitar información sobre requisitos, costos, horarios y plazos de distintos servicios públicos.

¿Cómo contactar a la Línea 079 desde México y el extranjero?

La atención ciudadana las 24 horas se ofrece mediante el número corto 079 y canales digitales. También se habilitaron números para quienes se comunican desde otros países. Los medios de contacto son:

México: marcar 079.

marcar 079. WhatsApp 079: 55 2230 2128.

55 2230 2128. Estados Unidos: 855 286 6755.

855 286 6755. Canadá: 833 441 6060.

833 441 6060. Otros países: +52 55 2230 2101.

De esta manera, el servicio reúne en un solo canal permanente las líneas de contacto de distintas dependencias federales.

Más de mil 500 agentes brindan atención ciudadana

El Centro de Contacto cuenta con una plantilla de más de mil 500 agentes, profesionistas de distintas disciplinas, entre ellas derecho y psicología, quienes atienden las solicitudes tanto por teléfono como a través de medios digitales.

El equipo también incluye hablantes de lenguas indígenas como mixteco, zapoteco, mazateco y náhuatl, así como agentes bilingües en inglés.

Con este servicio, la ATDT busca mantener un medio de contacto accesible para la población de todo el país, que permita resolver dudas, canalizar reportes y dar seguimiento a denuncias relacionadas con los servicios y trámites del Gobierno de México.