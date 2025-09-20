Ernestina Godoy, consejera jurídica de presidencia, aseguró este viernes 19 de septiembre que la reforma a la Ley de Amparo servirá para frenar abusos en créditos fiscales.
Durante su participación en la conferencia matutina de hoy, Ernestina Godoy dio detalles sobre la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, que busca una actualización al proceso.
La consejera jurídica adelantó que la Ley de Amparo servirá para frenar abusos en créditos fiscales, pues es un recurso que actualmente algunos usan para evadir sus obligaciones.
Ernestina Godoy afirma que Ley de Amparo servirá para frenar abusos en créditos fiscales
La consejera Ernestina Godoy defendió la Ley de Amparo diciendo que la reforma que se propone no afectará la defensa, sino que servirá para frenar abusos en créditos fiscales.
“Se ha abusado mucho del amparo. No puede ser que pasen 20 años para que alguien no pague impuestos o se pueda amparar para que no pague”.Ernestina Godoy
Respecto a los créditos fiscales, Ernestina Godoy dijo que el deudor tendrá la posibilidad de hacer el pago voluntariamente.
Pero, en caso de que no lo haga, sus bienes se podrán poner en subasta o remate.
“Estamos proponiendo que se puede amparar hasta el momento en que pudiera empezar una subasta o remate”.Ernestina Godoy
Asimismo, Ernestina Godoy dijo que se podrá otorgar una suspensión provisional a los deudores.
Sin embargo, tendrán que presentar una garantía, ya sea un billete de depósito o de una carta de crédito otorgada por bancos.
“Son garantías muy fuertes que permiten al Estado Mexicano, al pueblo, que pase lo que pase se va a pagar el total del crédito fiscal”.Ernestina Godoy