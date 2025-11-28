La Ley de Aguas Nacionales avanza poco a poco, luego de una serie de reuniones entre diputados federales y productores de varios Estados del país.

Estas reuniones entre diputados federales y productores han servido para ajustar la Ley de Aguas Nacionales, que ha causado rechazo en diversos sectores.

Ley de Aguas Nacionales ha recibido ajustes tras negociaciones entre productores y diputados

De acuerdo con el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, se han mantenido las mesas de diálogo entre diputados federales y productores de 19 Estados sobre la Ley de Aguas Nacionales.

Esto con el fin de definir los puntos de la Ley de Aguas Nacionales que han causado disgusto entre los productores, que los ha llevado a manifestarse en distintos puntos del país.

Ley de Aguas Nacionales (Especial / Fotógrafo Especial)

Según el mismo Ricardo Monreal, se lograron incorporar puntos importantes a la nueva versión del documento, mismo que se analizará en los próximos días.

Entre las modificaciones que se hicieron, se incorporaron los temas de la herencia de concesiones entre ejidatarios, que era de las cosas más sensibles entre productores.

Las mesas de diálogo se mantendrán para hacer los cambios necesarios, aunque el coordinador de Morena advirtió que nos podrían cumplir todas las demandas.

La Cámara de Diputados sesionará a inicios de diciembre sobre la Ley de Aguas Nacionales

Ricardo Monreal también señaló que se espera que la Cámara de Diputados entre en sesión sobre la Ley de Aguas Nacionales en la primera semana de diciembre.

En sus propias palabras, espera que la Ley de Aguas Nacionales se pueda llevar al pleno entre el miércoles y el jueves de la primera semana de diciembre.

Con lo que debería de quedar lista para el final del periodo ordinario, junto a otros pendientes que se tienen como la Ley General de Salud.

De momento, ningún representante de productores ha hecho una declaración al respecto sobre las modificaciones y a la Ley de Aguas Nacionales ni su posible discusión en el pleno.