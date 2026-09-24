Leonardo Lomelí reconoció que la UNAM subestimó los riesgos asociados a la aplicación del examen de admisión en línea, luego de que se detectaran irregularidades que derivaron en una investigación por presunto fraude.

“Se subestimó que en algún momento recibieran una ayuda que los pusiera en ventaja frente a otros aspirantes y eso es lo que precisamente detonó este problema”. Leonardo Lomelí, rector de la UNAM.

El rector explicó que el examen de admisión en línea fue diseñado para facilitar la participación de aspirantes que viven fuera de la CDMX, pero admitió que no se previó la posibilidad de que terceros ofrecieran ayuda indebida a cambio de beneficios económicos.

Ante lo ocurrido, la UNAM analiza reforzar sus mecanismos de control y supervisión.

Rector de la UNAM admite que se subestimó la aplicación del examen en línea a los aspirantes

La detección en la anomalía en los exámenes de admisión de la generación 2026-2027 llevó a la detención de dos personas de la escuela “Saber Más” por cometer fraude a la UNAM.

Tras esto y la prueba de que “Saber Más” ayudaba a los aspirantes que hicieron sus exámenes en línea a hacer trampa en su prueba admisión, Leonardo Lomelí admitió que subestimaron las consecuencias de un examen vía remota.

Aleccionando, Lomelí dijo “no hay que subestimar”, confirmando que debe existir más cuidado para las aplicaciones de los exámenes futuros, pues ellos no pensaron en que habría personas que buscaran “hacer negocio” con estas pruebas.

Aunque el rector de la UNAM argumentó que vieron el examen en línea como una ventaja para los estudiantes fuera de la CDMX, no pensaron que “en algún momento” fueran a recibir ayuda para obtener su ingreso a la universidad.

Leonardo Lomelí también compartió en su entrevista con Ciro Gómez Leyva que el proceso de los exámenes en línea de costaron 30 mdp a la UNAM. Mientras que el hacer un examen de control tras detectar la anomalía, costó 14 mdp.

Asimismo, explicó que la UNAM tendrá que revisar que sea una dependencia quien aplique y haga el examen para que así se tenga “una visión en conjunto”, y un cuerpo de especialistas que de asesoría.