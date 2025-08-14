La Leche del Bienestar podría llegar a tu mesa a finales de 2025, así lo afirmó este miércoles 13 de agosto Leonel Cota Montaño, subsecretario de Agricultura; te damos todos los detalles de este producto.

Al inaugurar la tienda SUPERISSSTE Toreo, en el Estado de México, Leonel Cota Montaño adelantó que se espera que a finales de 2025 haya más de 7 millones de beneficiarios de la Leche del Bienestar.

Asimismo se espera que a finales del sexenio de Claudia Sheinbaum el padrón de la Leche del Bienestar será de 10 millones de beneficiarios y este nuevo alimento se suma a los productos del Bienestar.

Leche del Bienestar llegaría a tu mesa a finales de 2025; estos tipos de leche ofrece

La Leche del Bienestar llegará a tu mesa a finales de 2025 por lo que la meta nacional será de mil 300 millones de litros de leche para abastecer la demanda, lo que ayudará a 5 mil productores en todo el país.

Víctor Hugo Pérez Rojas, gerente nacional de Abasto de Leche del Bienestar, comentó que este producto incluye una variedad de tipos de leche, que son:

Entera

Descremada

Deslactosada

Light

De acuerdo con la información, el precio de la Leche del Bienestar oscila entre los 18 y los 20 pesos por litro, cuando otras marcas puede costar entre 25 y 32 pesos y no es seguro que sea leche.

El precio de la Leche del Bienestar representa entre un 30% y 35% por debajo de los productos que ofrecen las marcas privadas y además promete ser “una leche de primerísima calidad”.

Leche del Bienestar (Redes sociales)

Leche del Bienestar llegaría a tu mesa a finales de 2025; dónde comprar este producto

La Leche del Bienestar ya se distribuye en las tiendas SUPERISSSTE que hay en México, pero se busca expandirla a cadenas comerciales más allá de las tiendas que fomentan los programas sociales del gobierno.

Víctor Hugo Pérez Rojas dijo que hasta el momento la Leche del Bienestar se distribuye en un 70% a los programas sociales y el resto se destina a la línea comercial, aunque se está en un proceso de expansión.