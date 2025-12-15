La veterana actriz Laura Zapata justificó su participación en la mermada Marcha de la Generación Z del domingo 14 de diciembre de 2025 diciendo que era una invitación a todo el público.

“La invitación fue para todos… yo soy mexicana y me choca lo que está sucediendo en mi país… la generación zeta son los organizadores, yo que soy de la generación Baby Boom vengo a apoyarlos” Laura Zapata, actriz

Durante su paso sobre Avenida Juárez de la CDMX, Laura Zapata dijo que aunque es Baby Boomer apoya a los jóvenes de la Generación Z porque, aseguró, los están encarcelando por expresar su desacuerdo con la Cuarta Transformación.

Al ser cuestionada por youtubers y periodistas, Laura Zapata dijo que tiene hambre de libertad, justicia y no quiere que México vaya hacia “una dictadura“.

Laura Zapata fue una de las 300 personas que participaron en la Marcha de la Generación Z

Laura Zapata negó que apoye al Partido Acción Nacional (PAN) y dijo que antes que todo ella es mexicana y no quiere que México se convierta en una dictadura.

El gobierno de la CDMX dijo que la Marcha de la Generación Z reunió a 300 personas el domingo 14 de diciembre de 2025.

Laura Zapata se lanza contra Carlos Bonavides por apoyar a Morena

La actriz Laura Zapata le dijo a una youtuber que estaba “maiceada” y a otro joven lo señaló de “pendejo” por no ser guadalupano.

Así mismo, se lanzó contra el actor Carlos Bonavides por apoyar a la Cuarta Transformación porque “le dan lana”.

Al ser cuestionada sobre llevar una bandera mexicana con la imagen de la virgen de Guadalupe, Laura Zapata dijo que fue “la primera bandera que se ondeó en nuestro país”.

De la misma manera increpó al reportero de La Jornada por señalar que ellos estaban a favor del actual gobierno y le pidió cambiar el pensamiento.