La Generación Z convocó recientemente a otra marcha en la Ciudad de México (CDMX) este 25 de diciembre para exigir el fin de la violencia, entre otras demandas.

Pese a las fiestas de fin de año, la Generación Z realizará otra movilización en CDMX y hasta el momento no se ha confirmado la participación de otras ciudades; los detalles.

Marcha de la Generación Z en CDMX (Mario Jasso / Cuartoscuro / Mario Jasso)

Horario, ruta y bloqueos para la marcha de la Generación Z en CDMX este 25 de diciembre

Como se ha dado en movilizaciones anteriores, el punto de reunión para la marcha de la Generación Z en CDMX para este 25 de diciembre será en el Ángel de la Independencia a las 11:00 am.

Dado la ruta de marchas anteriores, se prevé que haya bloqueos y reducción de carriles al avance de los contingentes, que recorrerán:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida 5 de Mayo

Zócalo de CDMX

Marcha de la Generación Z 25 de diciembre (Captura de pantalla)

De acuerdo con la información, la Secretaría de Gobierno de CDMX ya estaría considerando los bloqueos por la marcha de la Generación Z, sin embargo, no han emitido comunicados.

Las marchas de la Generación Z se han caracterizando por portar ropa blanca y banderas de la serie japonesa llamada One piece.