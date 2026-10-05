La influencia de la machosfera genera preocupación por la forma en que hombres ven a las mujeres, por ello la Secretaría de las Mujeres ya plantea una estrategia para combatir este discurso.

Debido a que machosfera es la “red indefinida de comunidades que dicen atender los problemas que aquejan a los hombres”, comunidades en línea donde se difunden estereotipos de género nocivos y se normaliza la violencia contra las mujeres, según explica la ONU Mujeres.

La machoesfera no solo normaliza la violencia contra las mujeres, también difunde la radicalización e ideologías extremistas hacia el sexo femenino, vende la “falsa teoría de que el feminismo y la igualdad de género surgen a costa de los derechos de los hombres”.

Machosfera: Discurso de odio y contra el feminismo

Los discursos de odio y contra el feminismo, son base de las ideologías que plantea la machosfera, donde se alimentan los prejuicios y el resentimiento hacia las mujeres.

Pues, la machoesfera difunde la misoginia, el odio por razones de género en distintas formas:

Incels: Hombres que creen tener derecho al sexo y culpan a las mujeres por negárselo; promueven misoginia y violencia.

Movimiento por los Derechos de los Hombres (MRA): Afirma que la sociedad y el feminismo perjudican a los hombres y favorecen a las mujeres.

Artistas de la Seducción (PUA): Enseñan técnicas para conseguir relaciones sexuales, en algunos casos minimizando o ignorando el consentimiento.

MGTOW o hombres que siguen su propio camino: Hombres que creen que la sociedad perjudica a los hombres y promueven alejarse de las mujeres.

Pastilla roja (Red Pill): Creencia de que los hombres deben descubrir una supuesta realidad en la que las mujeres tienen ventajas sobre ellos.

AWALT ó Todas las Mujeres son Iguales: Acrónimo usado para generalizar y estereotipar negativamente a las mujeres.

Femoide (FHO): Término despectivo que deshumaniza a las mujeres y las considera inferiores.

Hipergamia: Concepto usado de forma despectiva para describir la supuesta búsqueda de mujeres por hombres con mayor estatus, atractivo o riqueza.

Hombres jóvenes, los más atraídos por la machoesfera

Ante la problemática de la machoesfera, uno de los puntos a combatir es que los jóvenes son los más atraídos a este discurso de odio.

Debido a que las redes se han convertido en un sentido de identidad para los jóvenes, que en su mayoría son aquellos que se sienten aislados; por lo al consumir influencers de la machoesfera encuentran estos consejos interesantes o motivante.

Pues la machoesfera se presenta como una enseñanza de responsabilidad personal, pues sugieren que los “hombres son víctimas de la misandria de la sociedad”, lo que quiere decir, los prejuicios contra los hombres.