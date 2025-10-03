Para medios, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán afirmó que la reforma a la Ley de Amparo no pasará en fast track.

“Como presidenta garantizo se respeten los procesos parlamentarios, se respete la legalidad, se turne a comisión, se dé publicidad”. Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados

La noche del 1 de octubre, el Senado aprobó con mayoría la reforma a la Ley de Amparo, la cual fue aprobada horas antes en las comisiones de Justicia, de Estudios Legislativos y de Hacienda y Crédito Público.

Dicha discusión tuvo lugar después de que un día antes, 30 de septiembre, terminaran los foros de diálogo para plantear cambios a la iniciativa presentada ante el Senado el 15 de septiembre.

Kenia López Rabadán descarta que Ley de Amparo vaya a pasar en fast track en la Cámara de Diputados

Ante medios de comunicación, Kenia López Rabadán se comprometió a respetar la Ley Orgánica y el proceso legislativo, por lo que la reforma a la Ley de Amparo no avanzaría en fast track en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, afirmó que en lo que le corresponde como presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán recibirá la Ley de Amparo, dará cuenta a legisladores y turnará a comisiones.

Por lo que Kenia López Rabadán también afirmó que el debate será plural y abordarán las reservas que van a plantear los diversos grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados.

Kenia López Rabadán también fue cuestionada referente a si comisiones que recibirán la Ley de Amparo van a aprobarla en fast track, lo cual mencionó, espera no ocurra sin embargo no está en su control.

Esto tras dar a conocer que hasta ese momento la Cámara de Diputados todavía no había recibido la minuta del Senado sobre la Ley de Amparo aprobada durante la noche.

Kenia López Rabadán adelanta que votará en contra en la Ley de Amparo

En el mismo tenor de la Ley de Amparo, Kenia López Rabadán adelantó que su voto será en contra conforme la minuta que fue aprobada por el Senado, ya que señaló, daña a la ciudadanía.

Sin embargo, Kenia López Rabadán también afirmó que si hay uno o varios errores en la reforma a la Ley de Amparo, será la Cámara de Diputados la que realizará “con alturas de miras” su función de revisora.

Asimismo, fue cuestionada sobre el artículo transitorio que menciona la retroactividad, el cual Kenia López Rabadán definió como inconstitucional y confirmó que revisarán una vez llegue la minuta.