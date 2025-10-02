La reforma a la Ley de Amparo será retroactiva con una reserva que presentó el senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

De acuerdo con Morena, dicha reserva ayudará a dar mayor certeza y seguridad jurídica en trámites y fortalece la aplicación efectiva de la justicia.

No obstante, se han generado críticas respecto a que la reforma a la Ley de Amparo que busca cobrar impuestos al empresario Ricardo Salinas Pliego “se lleva entre las patas los derechos de los ciudadanos”.

Morena: Se acabó el tiempo en que el Amparo era escudo para delincuentes de cuello blanco

El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara dijo que con esta reforma al Amparo, este ya no será un escudo para delincuentes de cuello blanco.

“Se acabó el tiempo en que el amparo servía como escudo de los delincuentes de cuello blanco, de las mafias económicas y de los corruptos que buscaban blindar fortunas mal habidas. Con esta reforma se protege al pueblo de México, se combate la impunidad y se fortalece la seguridad nacional”

El senador dijo que quienes se oponen al la reforma a Ley de Amparo no están defendiendo al pueblo sino a los corruptos.

También dijo que no luchan por la justicia sino por mantener sus privilegios, por lo que la justicia ya no será rehén de los poderosos.

Morena niega que haya retroactividad en reforma a Ley de Amparo

Mediante un comunicado, Morena aseguró que no hay retroactividad en la Ley de Amparo pues dijo que no se afectan “situaciones jurídicas pasadas”.

“Tampoco existe retroactividad desde la perspectiva de la teoría de los componentes de la norma, ya que los artículos reformados introducen un contenido normativo que se proyecta íntegramente de forma prospectiva, sin afectar situaciones jurídicas pasadas” Morena en el Senado

Agregó que “no puede hablarse de retroactividad cuando lo que hacemos es darle fuerza de ley a criterios que ya están vigentes y en uso obligatorio”.

Claudia Sheinbaum: No debería haber retroactividad en Ley de Amparo

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció al respecto y dijo que no debería haber retroactividad en esta reforma de ley aprobada.