La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la iniciativa de reforma propuesta por el dipputado de Morena, Ricardo Monreal, para garantizar el libre acceso a las playas.

Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, la reforma que asegura el libre acceso, gratuito y permanente a las playas de México será enviada a la Cámara de Senadores para su discusión.

Cámara de Diputados aprueba por unanimidad reforma para libre acceso a playas

Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a las leyes generales de Equilibrio Ecológico, Bienes Naturales y Protección al Ambiente para garantizar el libre acceso a las playas.

La reforma fue propuesta por los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila y Enrique Vázquez Navarro, y permitirá que cualquier persona entre a las playas sin costo o alguna cuota.

Esta reforma expresa que queda prohibida la imposición de cobros, cuotas o condiciones restrictivas para el acceso a las playas; sin embargo, estas podrían aplicarse por:

Prevención y protección ambiental

Seguridad pública

Interés nacional

Cabe mencionar que el acceso libre y gratuito no solo aplicará en playas, sino también en zonas federales marítimo-terrestres y áreas naturales protegidas en México.

Asimismo, las personas físicas o morales con concesiones y/o permisos en estas zonas deberán contemplar esta nueva ley y asegurar que el acceso al público sea libre y gratuito.