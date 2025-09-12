José Ramón López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), envió un mensaje de apoyo a Juan Francisco Ealy Ortiz, director de El Universal, quien enfrenta problemas de salud.

Desde redes sociales el hijo de AMLO señaló su apoyo para la “pronta recuperación” de Ealy Ortiz y destacó su trayectoria.

Recientemente trascendió que el dueño de El Universal, de 84 años de edad, tiene un estado de salud delicado.

Hijo de AMLO a Juan Francisco Ealy Ortiz: “Ha sabido abrir espacios a líderes que marcaron la diferencia” en México

En medio del grave estado de salud que se reporta de Juan Francisco Elay Ortiz, el hijo de AMLO envió un mensaje de apoyo hacia el dueño de El Universal.

José Ramón López Beltran resaltó su “deseo de todo corazón una pronta recuperación” para Ealy Ortiz.

Asimismo aprovechó para destacar la trayectoria de Juan Francisco Ealy Ortiz, por abrir espacios desde El Universal a líderes que marcaron la diferencia en México.

De acuerdo con el hijo de AMLO, pese a que dirigía a un “medio polémico” por tener una línea editorial conservadora, “ha sabido abrir espacios a plumas y líderes históricos que marcaron diferencia para que hoy México viva la plenitud y el fortalecimiento de la Cuarta Transformación”.

Además, reconoció su trayectoria personal y familiar, en la que ha existido una cercanía con los ideales y principios “de nuestro querido presidente López Obrador”.

En el mismo sentido, agradeció que desde el medio de Ealy Ortiz, se le ha dado atención a sus palabras “con rigor o con tendencia, de buena o de mala fe, porque finalmente el debate público y la confrontación de ideas son parte de la democracia viva que hoy defendemos”.

¿Qué tiene Juan Francisco Ealy Ortiz? Reportan estado de salud delicado

Juan Francisco Ealy Ortiz, dueño de El Universal, se encuentra en un estado de salud delicado, de acuerdo con trascendidos.

Ealy Ortiz ha tenido varios ingresos hospitalarios, por lo que su hijo, Juan Francisco Ealy Lanz-Duret, tomó las riendas del medio de comunicación desde hace varios meses.

Sin embargo, no hay información oficial sobre el estado de salud del empresario.