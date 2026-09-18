¿Estás interesado en inscribirte en el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro? Hoy inicia el registro y cierra el 30 de septiembre. Acá te contamos todo lo que necesitas saber.

Recuerda que la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro está dirigida a estudiantes de nivel licenciatura o técnico superior universitario que están inscritos en universidades públicas prioritarias.

Por eso, también te explicamos paso a paso cómo debes realizar el registro para que seas tomado en cuenta el proceso de selección de beneficiarios.

Jóvenes Escribiendo el Futuro (Especial)

Hoy inicia el registro para la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro; termina el 30 de septiembre

A partir de hoy 18 de septiembre y hasta el próximo miércoles 30, la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro tiene abierto su periodo de registro para estudiantes universitarios de todo el país.

Este programa del Bienestar entrega un apoyo económico de 5 mil 800 pesos bimestrales; es decir un total de 29 mil pesos distribuidos a lo largo de los 10 meses del ciclo escolar vigente.

El proceso de registro prioriza a la comunidad de universidades interculturales, escuelas normales rurales e indígenas, así como a las sedes de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez en México.

Jóvenes Escribiendo el Futuro (Gobierno de México)

Asimismo, alumnos de otras instituciones públicas escolarizadas catalogadas como susceptibles pueden postularse, siempre que sean menores de 29 años y demuestren bajos ingresos económicos.

Quienes cumplan con las características de la convocatoria deberán completar su solicitud en línea dentro del plazo establecido para aspirar a obtener el beneficio económico.

Paso a paso cómo registrarse en el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro

En caso de que estés interesado en recibir el apoyo económico que es otorgado por el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, debes cumplir con los siguientes pasos para registrarte:

Genera o inicia sesión con tu cuenta Llave MX usando tu CURP

Ingresa a la plataforma del programa y captura la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de tu universidad junto con tus datos académicos

Revisa que la ficha escolar con tu información académica esté correcta antes de confirmarla

Completa el cuestionario socioeconómico con la información de tus ingresos y vivienda

Sube los documentos solicitados en PDF o imagen (identificación oficial y comprobante de domicilio

Si la modalidad lo requiere, registra una CLABE interbancaria de 18 dígitos a tu nombre

Finaliza la solicitud y descarga tu acuse con número de folio para poder consultar los resultados

Cabe destacar que de no contar con la Llave MX no podrás realizar el registro, además de que tu CURP debe estar verificada con el Registro Civil, pues de lo contrario el sistema rebotará el registro.