Ante el llamado de Jorge Castañeda para una “guerra sucia” en contra de Claudia Sheinbaum, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió al Instituto Nacional Electoral (INE), así como a Televisa, tomar cartas en el asunto.

Desde el “Quién es quién en las Mentiras” de Ana Elizabeth García Vilchis, la presentadora de la sección aseguró que debe de denunciarse el llamado.

En la conferencia mañanera del 26 de febrero, García Vilchis reclamó que desde Televisa nadie dijera nada ante la sugerencia de “inventar chismes” en contra de la candidata presidencial de Morena por lo que también le pidió a la televisora revisar el caso.

Ana Elizabeth García Vilchis realizó un llamado al INE, desde el gobierno de AMLO, a intervenir en el caso del llamado a hacer “guerra sucia” contra Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con García Vilchis, como gobierno tienen que denunciar “estas acciones antidemocráticas”.

El gobierno de AMLO reiteró que Jorge Castañeda, llamó a inventar noticias falsas en contra de la candidata de Morena durante un programa de Televisa, donde Leo Zuckermann ni Héctor Aguilar Camín dijeron nada en contra de su postura.

Por otra parte, el gobierno de AMLO resaltó que el INE a censurado y sancionado a las conferencias mañaneras porque los tiene “híper vigilados”, lo que consideran acciones en contra de la libertad de expresión y derecho de réplica.

Por ello, llamaron al INE a intervenir ante “este tipo de aseveraciones” que se hacen desde programas de opinión en Televisa, como fue el caso de lo dicho por Jorge Castañeda desde el programa La Hora de Opinar.

En dicho programa, Jorge Castañeda aseguró que lo que necesita la candidatura de Xóchitl Gálvez es la guerra sucia, “pero sucia en serio” en contra de Claudis Sheinbaum y no contra AMLO.

Asimismo, dijo que es “de manual” que inventen chismes en este punto de la contienda electoral; sin embargo, reconoció que parecen no quieren hacer una acción que considera “de manual” y aseguró que, si no lo hacen en 2 o 3 semana, “ya no lo hicieron”.

“Es la guerra sucia, pero sucia en serio, contra Claudia (Sheinbaum), no es que yo recomiende que lo hagan... pero me parece lógico... con investigación de oposición, con chismes, con todo, no lo están haciendo, me dicen a mi que el PRI no quiere... si no lo hace de aquí a una par de semanas, tres semanas, ya no lo hicieron”

Jorge Castañeda