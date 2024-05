Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, pidió no atacar a la candidata Claudia Sheinbaum por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO); además descartó declinar de las elecciones 2024.

En entrevista con Azucena Uresti, Jorge Álvarez Máynez rechazó ir por el segundo lugar el próximo 2 de junio pues dijo apostar por la gente que decide su voto en las últimas dos o tres semanas previas a los comicios, como sucede en distintos países según contó.

Pese a la respuesta de Máynez, Azucena Uresti insistió y le preguntó “¿no vas a declinar?”, pero el candidato de Movimiento Ciudadano se mostró firme y además argumentó que su apuesta está en el voto de los jóvenes, ya que en este segmento de la población es donde ha crecido su campaña.

Jorge Álvarez Máynez: ¿Por qué sí es válido atacar a Claudia Sheinbaum por AMLO y no a Xóchitl Gálvez por Vicente Fox?

Jorge Álvarez Máynez fue cuestionado por Azucena Uresti por su papel en el segundo debate presidencial; la periodista se basó en una columna de León Krauze para asegurar que el trato de su parte hacia las candidatas fue diferente, pues se refirió a Claudia Sheinbaum como “doctora” y a Xóchitl Gálvez como “la candidata del PRIAN”.

Azucena Uresti: Que sigues haciéndole el juego a Claudia Sheinbaum para ayudarle a ganar, Jorge

“Mira, Azucena, los que se han descarado pues son algunos comentócratas que se hacen pasar por analistas pero que en realidad tienen siempre una serie de vinculaciones de servicios que los hacen voceros de grupos de interés y creo que ahí están muy claras las tendencias” Jorge Álvarez Máynez

En ese sentido, aseguró: “yo no ataco, no uso adjetivos, no uso apodos, no uso ofensas, sino hago contrastes de lo que ha sido su papel”.

“Y cuando me dicen que no utilice la referencia de Fox. Bueno, para empezar Xóchitl fue funcionaria de Fox, ¿cómo no vas a utilizar la referencia? Es como si yo les dijera a ellos que no hablen del gobierno de López Obrador para medir a Sheinbaum, si se la pasan diciéndole títere; donde está el doble rasero y la doble moral es en ellos” Jorge Álvarez Máynez

Máynez insistió en lo anterior con la siguiente pregunta dirigida a Azucena Uresti:

“Explícame por qué sí es válido atacar a Sheinbaum por López Obrador y no es válido atacar a Xóchitl por Fox” Jorge Álvarez Máynez

Azucena Uresti: No, no, yo no te cuestiono eso, te cuestiono lo de ponerte como esta etiqueta de “esquirol” o de “palero”.

¿Cómo va Jorge Álvarez Máynez rumbo a las elecciones 2024?

El posicionamiento de Jorge Álvarez Máynez rumbo a las elecciones 2024 se mide en la encuesta MetricsMX, la cual sitúa a la candidata de la coalición entre Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México con casi 25 puntos de ventaja respecto a la candidata de PAN, PRI y PRD.

Lo que necesitas saber de las elecciones México 2024

Durante las elecciones 2024, organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), estarán en juego 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local.

A nivel federal se competirá por los siguientes puestos:

Presidencia de la República

500 puestos en la Cámara de Diputados

128 escaños en la Cámara de Senadores

Mientras que a nivel local, se definirán las gubernaturas y jefatura de Gobierno de las siguientes entidades en las elecciones 2024:

Ciudad de México (CDMX)

Guanajuato

Chiapas

Tabasco

Jalisco

Veracruz

Yucatán

Puebla

Morelos

De acuerdo con el INE, se cuenta con un padrón electoral de 99 millones 754 mil 112 ciudadanos y ciudadanos, de los cuáles 97 millones 782 mil 429 están inscritos en la lista nominal, con credencial para votar vigente.