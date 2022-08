La audiencia de vinculación a proceso de Jesús Murillo Karam se lleva a cabo hoy, 24 de agosto y, de acuerdo con Gerardo Fernández Noroña, el ex procurador debe ser procesado por el caso de la desaparición del los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Jesús Murillo Karam fue detenido el viernes 19 de agosto y puesto en prisión preventiva tras su audiencia inicial, por delitos de

desaparición forzada

tortura

contra la administración de justicia

Por ello, Gerardo Fernández Noroña aseguró en la Cámara de Senadores que Jesús Murillo Karam no puede quedar en la impunidad, ante delitos de lesa humanidad.

Jesús Murillo Karam debe ser procesado aunque sea un adulto mayor:Gerardo Fernández Noroña

Desde la sesión de la Comisión Permanente, Gerardo Fernández Noroña aseguró que Jesús Murillo Karam debe ser procesado por los delitos que se le imputan, aunque sea un adulto mayor.

Asimismo, Gerardo Fernández Noroña aceptó que aún falta camino para llevar justicia al caso Ayotzinapa, pero “bastante se avanza en acabar con la impunidad” con la detención de Murillo Karam

Fernández Noroña también aprovechó para asegurar a la oposición que Jesús Murillo Karam no es un preso político, sino un “político preso” que no tiene derecho a quedar impune.

Además, resaltó que la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue perpetrada desde los más altos niveles del poder y para defenderla se creó “la verdad histórica”.

“Pero bastante se avanza en acabar con la impunidad habiendo detenido al ex procurador general de la República… No señores, Mirullo Karam no es un preso político, es un político preso y por más que sea un adulto mayor, no tiene derecho a quedar impune frente a crímenes de lesa humanidad que perpetró desde el gobierno de la república y desde los más altos niveles, burlando el dolor y el sufrimiento de los padres y madres de los normalistas” Gerardo Fernández Noroña

Gerardo Fernández Noroña: Peña Nieto y Cienfuegos también tienen que ser procesados

Por otra parte, Gerardo Fernández Noroña aseguró que, así como Jesús Murillo Karam, Enrique Peña Nieto y Salvador Cienfuegos deben de ser procesados por el caso Ayotzinapa.

Consideró que es Jesús Murillo Karam quien los está protegiendo como los altos mandos que representaron en el momento de la desaparición de los normalistas

“Yo comparto que Enrique Peña Nieto tiene responsabilidad y debe ser procesado, yo comparto que el secretario de defensa (Salvador) Cienfuegos debe ser procesado” Gerardo Fernández Noroña

Asimismo, aseveró que en este gobierno no se va a descansar “hasta que no quede procesado y no haya impunidad a los responsables de este monstruoso hecho del gobierno de Enrique Peña Nieto”.

Gerardo Fernández Noroña reconoce a los padres de los normalistas de Ayotzinapa que esperan encontrar a sus hijos con vida

Gerardo Fernández Noroña reconoció a los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron en iguala el 26 de septiembre de 2014.

“Larga vida a la Normal Rural de Ayotzinapa, larga vida a los padres y madres de los normalistas que día con día se levantan con brutal dolor a cuestas a buscar a sus hijos, a saber la verdad, esperando encontrarlos vivos” Gerardo Fernández Noroña

Además, reiteró lo dicho en el informe rendido por Alejandro Encinas subsecretario de Gobernación, sobre el “crimen de Estado” que constituye la desaparición forzada de los normalistas, al haber sido perpetrado por el gobierno.

“La desaparición forzada es un crimen de Estado, es un crimen de lesa humanidad, es que fue el gobierno mexicano y el gobierno en turno el que los desapareció...“Alejandro Encinas presenta un informe duro y puro, contundente, donde no deja lugar a dudas de que es un crimen de Estado, donde no deja lugar a dudas la responsabilidad de los más altos niveles del gobierno” Gerardo Fernández Noroña

Además, reiteró que Jesús Murillo Karam, el entonces procurador General de la República fue privado de su libertad por “haber torcido las investigaciones, por haber hecho todo por ocultar lo que había sucedido esa noche de terror” del 26 de septiembre de 2014 por lo que tiene responsabilidad y “tiene que ser procesado”.

Asimismo, señaló la indignación de la oposición ante la caída de la verdad histórica “que es una majadería”, por la afirmación de que los normalistas habían sido incinerados en el basurero de Cocula con llantas.