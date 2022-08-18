“Ayotzinapa fue un crimen de Estado”, aseguró Alejandro Encinas al presentar un informe del avance de las investigaciones relacionadas con el caso, este jueves 18 de agosto de 2022.

Según el subsecretario Alejandro Encinas, todo lo recabado hasta ahora, indica que mataron a los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero.

Y que los responsables son integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y policías de diferentes municipios de Guerrero, además de que autoridades de nivel local, estatal y federal estaban al tanto de los movimientos de los normalistas el 26 de septiembre de 2014 .

“Se acredita plenamente la colusión e intervención de autoridades de distintos órdenes de gobierno con los policías municipales y Guerrero Unidos para llevar a cabo la desaparición de los muchachos”. Alejandro Encinas

¿Qué dijo Alejandro Encinas sobre el caso Ayotzinapa?

Alejandro Encinas presentó las acciones que la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa ha realizado para garantizar el derecho a la verdad de las familias de los 43 estudiantes.

Aseguró que resolver el caso Ayotzinapa es todavía una tarea larga por delante, que no están cerrando la investigación, que continuará hasta hallar la verdad y a los normalistas, y se castigue a los responsables.

Las conclusiones preliminares que Alejandro Encinas presentó son:

que la desaparición de los 43 constituye un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes de Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado autoridades federales y estatales fueron omisos y negligentes, y alteraron elementos para llegar a una conclusión ajena a la verdad en todo momento, las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde la salida de escuela hasta su desaparición y sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes en ningún momento, la presencia de los estudiantes en Iguala tuvo el propósito de boicotear el acto de la presidenta DIF el grupo delictivo actuó con sicarios y halcones a partir de un mando central con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado en ningún momento hubo comunicación alguna entre estudiantes y el grupo delictivo tras la salida de la terminal de autobuses en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos, los 43 nunca estuvieron juntos se confirma la intervención de la policía de Iguala en el autobús 1531 se confirma la intervención de la policía de Huitzuco en el Palacio de Justicia y Santa Teresa se confirma que un autobús Ecoter, sin pasaje, llegó a Morelos librando todos los retenes; habían 16 retenes en Iguala y nunca fue detenido este camión, que se presume, recuperó la mercancía: droga o dinero se confirma que mandos militares de la región no realizaron acciones de protección y búsqueda del militar infiltrado en la normal y que permanece desaparecido como uno de los 43 al filo de las 22:45 del 26 de septiembre de 2014, tras los hechos de violencia, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes se confirma la identificación de 3 de los 43 no hay indicio de que los estudiantes se encuentran con vida, todos los testimonios indican que los estudiantes fueron ultimados y desaparecidos es necesario seguir con la búsqueda hay elementos suficiente para que la FGR inicie o continúe la indagatorias para el deslinde de responsabilidades 33 personas señaladas

Alejandro Encinas (Cortesía)

Resultados presentados por Alejandro Encinas sobre el caso Ayotzinapa

De acuerdo con Alejandro Encinas, la “verdad histórica”, que es la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre el caso Ayotzinapa, se sustentó en:

Una llamada telefónica desde una tienda de abarrotes en la zona entre Iguala y Cocula que advirtió sobre un incendio en el basurero y;

Los interrogatorios obtenidos con tortura a 77 personas, que le permitió al gobierno anterior construir la versión de que los 43 estudiantes fueron incinerados

La Comisión de la Verdad, encabezada por Encinas, también ha realizado una reconstrucción de los hechos con una red de llamadas telefónicas realizadas entre 26 y 28 de septiembre que demuestran una serie de vínculos entre Guerrero Unidos y autoridades sobre cómo fueron operando en todo el proceso de persecución, captura y desaparición de los 43.

Han tenido acceso a:

467 capturas de pantalla para reconstruir 37 conversaciones de 5 números telefónicos entre 36 actores que participaron en los hechos

41 mil 168 documentos de dependencias públicas que están en análisis para la investigación

La Sedena ha entregado más de 17 mil documentos

Han recibido información de archivos históricos y de las áreas de inteligencia de la Sedena, Semar, Segob, CNI, Guardia Nacional, gobierno de Guerrero y fiscalía de Guerrero

Acceso pleno al expediente del caso Ayotzinapa de la FGR

Intervenciones telefónicas entregadas por Estados Unidos tras la solicitud de AMLO a Kamala Harris

Más de 100 horas de videos para acreditar actos de tortura

Audios de la Policía Federal Preventiva que han permitido dar seguimiento a 133 sujetos y a hechos posteriores a la desaparición

9 mil 752 documentos adicionales del GIEI que han sido digitalizados y entregados a la FGR

Por caso Ayotzinapa, extradición de Tomás Zerón en pausa

Entre los resultados que Alejandro Encinas presentó sobre el caso Ayotzinapa, explicó cómo va el asunto de la extradición de Tomás Zerón, titular de la Agencia de Investigación Criminal cuando fueron desaparecidos los 43 normalistas.

“La extradición de Tomás Zerón, que se encuentra en Israel, se sigue con el acompañamiento por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que la FGR proceda con el proceso”. Alejandro Encinas

Alejandro Encinas señaló que están en contacto con los abogados de Tomás Zerón, y que el Gobierno de México le ofreció un criterio de oportunidad para que colabore con la investigación pero no aceptó.

“Aún así, estamos en comunicación con sus abogados para avanzar en un acuerdo de colaboración antes de la extradición”, dijo Encinas.

A lo largo de la investigación por el caso Ayotzinapa durante este gobierno, han sido ejecutadas 26 personas claves que aportaban información significativa, como Mario Casarrubias Salgado.

Militar infiltrado en Ayotzinapa no fue protegido por la Sedena

Alejandro Encinas explicó que Julio César López Patolzin , uno de los 43 estudiantes desaparecidos, era militar infiltrado por la Sedena en la normal y que por eso, las autoridades de todos los niveles de gobierno estaban al tanto de los movimientos en la normal.

“La Sedena tenía dentro de la normal al soldado Julio César López Patolzin que hacía informes de lo que pasaba dentro de la normal, informó de los preparatorios de la marcha del 2 de octubre y la última comunicación fue a las 10 de la mañana de ese día (26 de septiembre de 2014)”. Alejandro Encinas

López Patolzin permanece desaparecido y Encinas dijo que la Sedena, los mandos superiores de este militar, no hicieron nada para garantizar su integridad y búsqueda, que de haberse aplicado, “hubiera permitido no solo su búsqueda, sino a todos los estudiantes”.

En cuanto a las acciones de búsqueda de los 43, en total suman 101 diligencias en 7 municipios de Guerrero, representando 675 jornadas de trabajo.

De los restos hallados, algunos han sido remitidos al laboratorio de la Universidad de Innsbruck, sin embargo, además de los 3 alumnos identificados, no se ha encontrado material genético suficiente para lograr identificación de otros normalistas.

Por lo cual se buscará otro sistema de identificación.

Toda esta información fue presentada a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en Palacio Nacional, este 18 de agosto de 2022.

La reunión con el presidente AMLO ocurre a 5 meses de que las familias solicitaron una reunión; participaron los integrantes del GIEI, organizaciones acompañantes, representación de la ONU.

Así como la Secretaría de Gobernación, Sedena, Semar, el fiscal Alejandro Gertz Manero y Omar Gómez Trejo, fiscal especial del caso Ayotzinapa.

“Fue una reunión difícil, dolorosa (...) tenemos el compromiso y responsabilidad de garantizar la verdad de lo sucedido, el paradero de los estudiantes partiendo de una premisa: la única verdad sobre la desaparición de los 43 estudiantes es que no había verdad alguna”, dijo Alejandro Encinas.