La fundación Michou y Mau para niños quemados, informó que sigue brindando atención a Jazlyn, la niña víctima de la explosión en Iztapalapa, pues acaba de recibir una nueva cirugía.

Jazlyn es la niña que fue protegida por su abuela cuando sucedió la explosión en Iztapalapa por la pipa de gas Silza; su madre acompaña a la menor en su proceso de recuperación en que ha traído especialistas de Estados Unidos a México.

Jazlyn es sometida a una nueva cirugía tras explosión de la pipa en Iztapalapa

A poco más de un año de que sucedió la explosión de la pipa en Iztapalapa en la CDMX, la menor Jazlyn sigue recibiendo atención médica para recuperarse tras las quemaduras que sufrió.

La tragedia sucedida el 10 de septiembre de 2025, llevó a que Jazlyn sufriera entre el 20 y 25% de quemaduras en su cuerpo, por lo que la fundación Michou y Mau se ha hecho cargo de su recuperación.

En un reciente comunicado, se informó que la menor fue sometida nuevamente a una cirugía con médicos especialistas del Hospital Shriners para Niños de Galveston, Texas, misma que fue totalmente gratuita.

Comunicado de la fundación Michou y Mau sobre el apoyo a Jazlyn. (@michouymau )

La fundación explicó que los médicos acudieron a México para hacerle la cirugía a Jazlyn y otros menores con “secuelas de quemaduras”.

En lo que respecta a la menor víctima de la explosión de la pipa en Iztapalapa, fue puesta bajo supervisión médica post cirugía, misma intervención que “fue exitosa”.

Jazlyn seguirá recibiendo atención médica por las secuelas de sus quemaduras

La fundación Michou y Mau también informó que Jazlyn seguirá recibiendo atención médica luego de las secuelas que le dejaron las quemaduras por la explosión de la pipa en Iztapalapa.

Entre ellas, Jazlyn recibirá consultas de revisión, terapias de rehabilitación y atención especializada con los médicos del Hospital Shriners México.