Javier Laynez Potisek, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reveló que en un momento de “desesperación” ofreció renunciar a fin de acotar la reforma al Poder Judicial.

“En las negociaciones o pláticas que yo tuve de muy alto nivel con actores políticos yo dije por favor ya en la desesperación quítenos a nosotros pero no toquen al resto del Poder judicial, si eso ayuda, si es político pues ya, los 11 y vámonos. La parte emotiva dolorosa es cuando ves al personal. Yo en enero estaré dando clases en alguna institución y mi vida va a seguir igualita, a lo mejor más divertida… es doloroso ver… todo el personal administrativo decepcionados, angustiados, tristes… eso sí te parte” Javier Laynez. Exministro de la SCJN

Y es que dijo que lo que le interesaba es que no despidieran a cientos de trabajadores de estructura del Poder Judicial y por ello ofreció su renuncia, así como la salida de quienes conformaban la anterior SCJN.

Es decir, buscaba que únicamente se renovara la SCJN pero no a los titulares de magistraturas ni juzgados.

Así lo reveló en un entrevista en el podcast Poder Judicial, al anunciar que actualmente se tomará en serio su presencia en la redes sociales pues cuando era ministro de la SCJN no tenía.

Javier Laynez está tranquilo aunque haya sido “obligado” a salir de la SCJN

Javier Láynez Potisek dijo que esta tranquilo y contento de reinventarse a estar edad, aunque haya sido por “obligación”.

Dijo que aunque no tuviera redes personales cuando era ministro de la SCJN conocía los memes y reels que incluso se generaban antes del término de las sesiones “siempre estuve al tanto”.

Contó que a veces había impotencia por no poder comentar sobre casos en particular y justificar sus decisiones de manera pública, peor que ahora podrá hacerlo.

Javier Laynez manifiesta que le duele ver a jueces buscando nueva chamba

Javier Laynez dijo que su periodo en la SCJN fue bueno pero le duele encontrarse a personal del Poder Judicial quienes andan buscando nueva chamba.

El ex juez constitucional dijo que es una gran pérdida de recursos humanos la que se registra en el Poder Judicial y que la sociedad tiene que dar seguimiento a este “experimento”.

Javier Laynez revela que jueces andan buscando el “acordeón ganador”

Ante las elecciones 2027 para renovar a la segunda mitad del Poder Judicial, dijo que los jueces y magistrados que intentan mantenerse en el cargo ya se dieron cuenta que “el sistema democrático no es cierto” por lo que andan buscando el “acordeón ganador”, es decir respaldo político que les asegure quedarse en sus puestos.

Y es que se dijo que como él, hay otros que resultaron “asustados” por la forma en la que se llevó a cabo la elección del Poder Judicial 2025.