Tarek Abdalá Saad, ex tesorero de Veracruz en el gobierno de Javier Duarte, hundió a quien fuera su jefe con su testimonio sobre los desvíos millonarios que se realizaban en la administración del político priista.

El programa ‘Así las Cosas’ tuvo acceso a la comparecencia de Tarek Abdalá Saad ante un tribunal del pasado 11 de febrero por el proceso contra el ex subsecretario de finanzas de Javier Duarte, Gabriel Deantes.

Tarek Abdalá Saad reveló detalles sobre cómo se realizó el desvío millonario de recursos públicos en la administración de Duarte.

A continuación te presentamos más detalles sobre Tarek Abdalá Saad, tales como:

¿Quién es Tarek Abdalá Saad ?

? ¿Cuántos años tiene Tarek Abdalá Saad ?

? ¿Cuál es el signo zodiacal de Tarek Abdalá Saad ?

? ¿Tiene esposa Tarek Abdalá Saad ?

? ¿Tiene hijos Tarek Abdalá Saad ?

? ¿Qué estudió Tarek Abdalá Saad ?

? ¿En qué ha trabajado Tarek Abdalá Saad?

¿Quién es Tarek Abdalá Saad?

Originario de Veracruz, Tarek Abdalá Saad ha tenido una corta trayectoria política, siendo las más relevantes la de tesorero de Veracruz y diputado federal por el PRI.

Abdalá Saad es señalado como cómplice de la trama de corrupción del gobierno de Javier Duarte.

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, el gobierno de Duarte desvío más de 55 mil millones de pesos que a la fecha siguen sin ser recuperados.

Tarek Abdalá Saad, ex tesorero de Veracruz, detalla cómo el gobierno de Javier Duarte realizaba desvíos millonarios (Especial)

¿Cuántos años tiene Tarek Abdalá Saad?

En febrero de 2025, Tarek Abdalá Saad tiene 43 años de edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de Tarek Abdalá Saad?

Tarek Abdalá Saad nació el 14 de julio de 1981, por lo que su signo zodiacal es cáncer.

¿Tiene esposa Tarek Abdalá Saad?

A la fecha, se desconoce si Tarek Abdalá Saad está casado o si mantiene alguna relación sentimental.

¿Tiene hijos Tarek Abdalá Saad?

Tarek Abdalá Saad no ha hecho pública su vida personal y familiar, por lo que no se conoce si tiene hijos.

¿Qué estudió Tarek Abdalá Saad?

Tarek Abdalá Saad es licenciado en Prensa Estratégica y Relaciones Públicas por la Escuela de Programas Públicos de la Universidad Estatal de Arizona.

De ahí en fuera, no hay registros de que cuente con otros estudios profesionales.

¿En qué ha trabajado Tarek Abdalá Saad?

Tarek Abdalá Saad ha tenido una breve trayectoria política tanto en el sector público como en el privado.

Sector público:

Diputado federal por el PRI en la LXIII Legislatura

Tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz

Director de Administración del DIF de Veracruz

En tanto, en el sector privado solamente ha sido director financiero de Sheba Construcciones e Inmobiliaria.

Tarek Abdalá Saad, ex tesorero de Veracruz, detalla cómo el gobierno de Javier Duarte realizaba desvíos millonarios (Especial)

Tarek Abdalá Saad, ex tesorero de Veracruz, detalla cómo el gobierno de Javier Duarte realizaba desvíos millonarios

En la comparecencia del proceso en contra de Gabriel Deantes, ex subsecretario de finanzas de Javier Duarte, Tarek Abdalá Saad detalló cómo se realizaba el desvío de recursos en el gobierno del priista en Veracruz.

Señaló que el dinero se extraía de las cuentas autorizadas de los fondos federales y se transfería a una “cuenta concentradora”.

Por ejemplo, si se pedía pago en efectivo para una instrucción del gobernador, de la cuenta concentradora se tenía una cuenta ya fuera de la Secretaría de Gobierno, ya sea de la Secretaría de Educación Pública y ellos nos entregaban el efectivo y dábamos cumplimiento a las instrucciones del gobernador", explicó Tarek Abdalá Saad.

Señaló que el dinero era usado algunas veces para funcionarios y otras para personas externas al gobierno de Veracruz. Los recursos se usaban para subir sueldo a sus funcionarios estatales, sobornos a medios de comunicación y cubrir gastos personales de Duarte como cenas y ropa.

Tarek Abdalá Saad, ex tesorero de Veracruz, revela que gobierno de Javier Duarte tenía un déficit presupuestal de 1 mil mdp

En su comparecencia, Tarek Abdalá Saad reveló que, por instrucciones de Javier Duarte, no se reportaba un déficit presupuestal de mil millones de pesos mensuales en el gobierno de Veracruz.

Según el ex funcionario veracruzano, ese déficit no era reportado “para no romper las condiciones” que se tenían con los que le prestaron dinero al gobierno estatal .

Además, sostuvo que el déficit se registró a causa del uso indebido de recursos que eran destinados para los diferentes gastos de Duarte.