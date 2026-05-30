Isaí Martínez, identificado como el sobrino del Chapo, logró obtener la suspensión temporal de su extradición a Estados Unidos mientras se resuelve el juicio de amparo promovido por su defensa.

La resolución judicial fue emitida apenas unos días después de la captura de Isaí Martínez, alías “El Chinacate”, en Nogales, Sonora, durante un operativo encabezado por fuerzas federales.

Juez federal frena extradición de Isaí Martínez, sobrino del Chapo, a Estados Unidos

Un juzgado federal concedió una suspensión provisional a Isaí Martínez, sobrino del Chapo, para frenar temporalmente cualquier intento de extradición o entrega a la justicia de Estados Unidos.

La suspensión no significa que la extradición haya sido cancelada, sino que Isaí Martínez se mantendrá detenido en territorio mexicano hasta que se determine si existen elementos legales para conceder el amparo solicitado.

Isaí Martínez, sobrino de El Chapo es trasladado al penal del Altiplano (Michelle Rojas)

De acuerdo con la información, el sobrino del Chapo era buscado por autoridades de Estados Unidos y contaba con una orden de extradición relacionada con presuntos delitos de delincuencia organizada y tráfico de drogas.

Tras su detención, una jueza ordenó su encarcelamiento provisional con fines de extradición en el penal federal del Altiplano, mientras Estados Unidos formaliza la solicitud correspondiente por los acuerdos bilaterales.

No obstante, el recurso legal promovido por la defensa de Isaí Martínez podría prolongar durante varios meses el proceso para definir si finalmente será entregado a la justicia estadounidense.