El Instituto Politécnico Nacional (IPN) canceló la aplicación de su examen en línea y dio a conocer que los aspirantes ahora tendrán que presentar una prueba presencial.

La determinación se tomó luego de que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) canceló los resultados de su primer examen de admisión que se realizó en línea.

Sobre lo ocurrido, el IPN indicó que serán los aspirantes de la CDMX y el área Metropolitana que se registraron para la segunda vuelta, los que ahora deberán presentar el examen de forma presencial.

IPN (Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib)

IPN ya no realizará examen en línea para aspirantes de la CDMX; anuncia prueba presencial

El 5 de agosto de 2026, la UNAM anunció la cancelación de los resultados de su examen en línea, tras detectarse diversas irregularidades que habrían comprometido la seguridad de la prueba.

De acuerdo con los reportes oficiales, durante el examen en línea de la Máxima Casa de Estudios, diversos aspirantes habrían incurrido en trampas, hecho que habría despertado las dudas al interior del IPN.

La institución educativa informó que la segunda vuelta de su proceso de admisión al nivel superior, ya no se llevará a cabo bajo la modalidad online.

Examen de admisión al bachillerato (Getty Images)

Al respecto, el IPN señaló que la prueba por la vía remota ya no estará disponible para los aspirantes en la CDMX y el área Metropolitana, pues ahora tendrán que presentar la evaluación de forma presencial.

Al señalar lo anterior, el instituto explicó que en lo que respecta a los aspirantes que radican en el resto de entidades de la República, la modalidad del examen en línea no se cancelará y sigue en pie.

¿Por qué el IPN canceló su examen en línea?

El caso del examen en línea de la UNAM durante el que se registraron irregularidades que influyeron en los resultados, habría influido en la decisión del IPN de cancelar su prueba a distancia.

Así habría ocurrido debido a que los exámenes de ambas instituciones educativas recurrieron al mismo proveedor de servicios para aplicar su evaluación en línea, Territorium Life.

Pese a que no existen reportes oficiales sobre los procesos de Territorium Life en la aplicación de los exámenes de las instituciones, trasciende que recurriría a los mismos y por ende las fallas aplicarían en ambos.

Cabe destacar que a diferencia de la UNAM, el IPN ya había aplicado exámenes de admisión en línea, pues había empleado esa modalidad de evaluación desde el año 2022.