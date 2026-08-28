La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), presentó una propuesta para modificar los procesos de admisión tras la polémica en el examen de la UNAM.

De acuerdo con Armando González Placencia, secretario general de la ANUIES, son los procesos, más que la manera de realizar el examen, lo que debe de cambiar.

ANUIES propone estos cambios en procesos de admisión tras examen de la UNAM

El secretario de la ANUIES señaló que se deben de realizar cambios en los procesos de admisión a las universidades públicas tras el examen de la UNAM.

Durante su participación en la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y Universitarios, González recordó que no es la primera vez que se presentan exámenes en línea con trampa y resaltó que tampoco será la última vez.

“Es algo que se presenta todos los años y que se va a seguir presentando en el futuro” Armando González Placencia, secretario general de la ANUIES

Por ello, resaltó que se requieren de mecanismos que no sean excluyentes y que garanticen que se admita a quienes tienen el potencial de no desertar.

Es decir, propone hacer una revisión de fondo sobre las políticas de admisión de los últimos 30 años y pensar en una política que permita que si quedan espacios libres, puedan ser utilizados para otros con potencial y no tengan que esperar al siguiente año.

“Hay que hacer una revisión de fondo sobre las políticas de admisión que han tenido las universidades en los últimos 30 años…Si vamos a seguir haciendo proceso de selección, hay que pensar cómo hacer que sean más incluyentes y no terminen con muchos excluidos y espacios vacíos en las universidades" Armando González Placencia, secretario general de la ANUIES

ANUIES insiste en orientación vocacional en nivel medio superior

Por otra parte, el secretario de la ANUIES destacó la importancia de trabajar desde el nivel medio superior en la orientación vocacional.

de acuerdo con el secretario, “la sociedad a fallado” en este punto de la educación media superior, porque muchos buscan una carrera “tradicional” donde los espacios se llenan pronto como:

medicina

psicología

derecho

Sin embargo, si los jóvenes tuvieran el derecho de concursar por espacios en diferentes instituciones, podrían ocupar el espacio que quede libre tras el proceso de selección, sin que tengan que esperar al próximo año.