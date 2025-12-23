Lalo Villar relató el robo que sufrió la oficina de La Ruta de la Garnacha. En un video, el creador de contenido confirmó la inseguridad que se vive en la alcaldía Benito Juárez.

Vía YouTube, Lalo Villar dijo que este robo representó una pérdida total para La Ruta de la Garnacha, por lo que será muy difícil para el equipo retomar el trabajo nuevamente.

Lalo Villar relata cómo fue el robo a La Ruta de la Garnacha

De acuerdo con Lalo Villar, los delincuentes ingresaron a la oficina de La Ruta de la Garnacha el pasado 8 de diciembre a las 1:00 am y cortaron el alambrado de la casa vecina.

Una vez dentro del predio en la alcaldía Benito Juárez, los dos sujetos bajaron el interruptor de luz y cortaron el internet para desactivar las cámaras de seguridad y las alarmas.

Los ladrones permanecieron dentro de la oficina de La Ruta de la Garnacha durante seis horas, en las que registraron cada rincón de la casa para después llevarse todo en maletas “como si nada”.

Lalo Villar enfatizó que se llevaron todo, entre “cámaras, computadoras, drones, estabilizadores y hasta mercancía”, por lo que ahora es difícil trabajar aunque uno quiera.

“Cuando es algo de trabajo, cuando es tu pala y tu pico, pues te quedas así. Uno lo que quiere es seguir chambeando... ¿pero cómo le haces?” Lalo Villar

Debido a la necesidad de presentarse ante el Ministerio Público, Lalo Villar tuvo que cancelar una colaboración con Netflix. Asimismo, expresó frustración por el proceso judicial que se está llevando.