Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Guardia Nacional realizaron operativo en colonia de Iztapalapa de CDMX, contra el robo de autopartes.

Acorde con lo informado por la Fiscalía General de Justicia de CDMX, se incrementaron los operativos para evitar el robo de autopartes en la entidad y hasta octubre se contabilizaron un total de 207 cateos.

SSC y Guardia Nacional ejecutan operativo en colonia Santa María Aztahuacán, Iztapalapa

El medio NMás compartió el despliegue de elementos de la SSC de CDMX y la Guardia Nacional, junto a peritos de la Fiscalía General de Justicia en la alcaldía de Iztapalapa para detectar autopartes robadas.

Aunque de momento se desconoce si hay personas detenidas, los elementos de la SSC CDMX y la Guardia Nacional se encontraron en la colonia Santa Maria Aztahuacán, en especial en talleres con autopartes.

De momento, la SSC no ha compartido el saldo del operativo en toda la calle (Melchor Ocampo y Francisco Javier Mina) de la colonia Santa Maria Aztahuacán en Iztapalapa, referente a si hay detenidos.

En días recientes se había llevado a cabo un operativo similar con apoyo de la Secretaría de Marina en la colonia Morelos, así como Ex Hipódromo de Peralvillo, ambas de la alcaldía Cuauhtémoc.

Los operativos dejaron detenidos de tres reaccionarias ya que eran utilizados para ingresar, almacenar y comercializar las autopartes robadas, alteradas en sus correspondientes identificaciones.