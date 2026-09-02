Ariadna Montiel presumió que Morena cuenta con casi 12 millones de afiliados tras la verificación del INE rumbo a las elecciones 2027.

“Llegamos muy bien, con bastante buen ánimo, en el corte de las afiliaciones llegamos hoy con un padrón validado de 11,6 millones de compañeros y compañeras militantes que han fortalecido nuestro movimientos”. Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena

Desde el Comité Ejecutivo Nacional, Ariadna Montiel destacó que Morena “es un instrumento del pueblo de México” y que la cifra refleja confianza en su proyecto.

“Morena es un instrumento del pueblo de México, no es propiedad de nadie. (El pueblo) cree en nuestro proyecto que ha dado resultados” Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena

La presidenta nacional de Morena subrayó que sus aliados PVEM y PT mantienen militancias firmes, mientras que PAN y PRI enfrentan dificultades: el primero apenas conserva su registro y el segundo reporta una pérdida dramática.

Ariadna Montiel presume casi 12 millones de afiliados a Morena (Especial )

Ariadna Montiel resalta afiliados de PVEM y PT, aliados de Morena, sobre el PAN y PRI

Tras presumir los casi 12 millones de afiliados a Morena, Ariadna Montiel también hizo hincapié en las cifras de los demás partidos en el país.

Al resaltar Ariadna Montiel las crecientes afiliaciones que sus aliados, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) que mantiene sus militancias firmes.

Mismas que se pone sobre los afiliados del Partidos Acción Nacional (PAN) quien tuvo que crecer la cifra para no perder su registro; y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) quien presentó “una dramática” pérdida de militancia.

Ante una tabla de registró de afiliaciones a los partidos, cotejada por el INE, la cual se mantiene con los siguientes resultados de militancia: