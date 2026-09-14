Desde noviembre de 2024, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) inició la reestructuración de 4 millones 856 mil créditos considerados “impagables”, informó su director general, Octavio Romero Oropeza.

“Aunque la gente pagará intereses y capital se le aplicaba otro cobro y los créditos se iban para arriba y resultaban básicamente impagables. Hicimos una reestructuración desde el principio de esta administración desde noviembre desde 2024, iniciamos con las reestructuración y al 31 de diciembre del año, estos 4 millones 856 mil créditos impagables están totalmente reestructurados, todos." Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit

Durante la conferencia mañanera de este lunes 14 de septiembre, Octavio Romero Oropeza explicó los avances del programa implementado por el Infonavit para atender créditos cuyos saldos aumentaban pese a los pagos realizados por las personas acreditadas.

Según el funcionario, los 4 millones 856 mil créditos “impagables” ya fueron reestructurados.

El director del Infonavit señaló que la reestructuración comenzó en noviembre de 2024, al inicio de la actual administración y tienen planeado seguir hasta el 31 de diciembre de este 2026.

¿Cómo reestructuró el Infonavit los 4 millones 856 mil créditos “impagables”?

De acuerdo con Octavio Romero Oropeza, de los 4 millones 856 mil créditos reestructurados, un total de 536 mil fueron liquidados en su totalidad.

Mientras tanto, 4 millones 320 mil créditos recibieron distintos beneficios, entre ellos:

Reducción de montos cobrados en exceso

Pagos mensuales fijos

Reducción de las tasas de interés

Entre las medidas aplicadas por el Infonavit para reestructurar los créditos se encuentran:

Congelamiento de saldos y mensualidades: Se frenó el incremento de los saldos y mensualidades de créditos que aumentaban con el paso del tiempo.

Reducción de tasas y montos: Infonavit aplicó reducciones en las tasas de interés y en los montos de algunos financiamientos, además de establecer mensualidades fijas para las personas beneficiarias.

Créditos liquidados y saldos en cero: como parte de la reestructuración, cientos de miles de personas acreditadas lograron liquidar su crédito o quedaron con saldo cero, de acuerdo con los datos presentados por el Infonavit.

Plataforma para consultar los beneficios: el instituto también habilitó herramientas digitales para que las personas trabajadoras puedan consultar las nuevas condiciones y beneficios aplicados a sus créditos.

Así va la cartera vencida del Infonavit en 2026

Además de la reestructuración de los créditos “impagables”, Octavio Romero Oropeza aseguró que la cartera vencida del Infonavit disminuyó durante los primeros dos años de la actual administración federal.

De acuerdo con las cifras presentadas por el director general del Infonavit, la cartera vencida pasó de 29% en septiembre de 2024 a 27% en agosto de 2026.

Septiembre de 2024

Cartera total: 2 billones 99 mil millones de pesos

Cartera vencida: 29%

Cartera vigente: 71%

En ese momento, la cartera vencida representaba alrededor de 608 mil millones de pesos.

Agosto de 2026

Cartera total: 2 billones 240 mil millones de pesos

Cartera vencida: 27%

Cartera vigente: 73%

Para agosto de 2026, la cartera vencida del Infonavit ascendía a 597 mil millones de pesos, de acuerdo con los datos expuestos por Octavio Romero Oropeza.

Así, aunque la cartera total de créditos hipotecarios del Infonavit aumentó durante este periodo, la proporción correspondiente a la cartera vencida registró una disminución de 2 puntos porcentuales, según las cifras presentadas por el funcionario.