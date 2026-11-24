El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que la inflación en México subió un 3.96 % anual, luego de que durante la primera quincena de noviembre se registró un incremento quincenal.

De acuerdo con el reporte del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), la inflación tuvo un incremento quincenal de 0.54 por ciento, con lo que el indicador alcanzó un nivel de 148.110 puntos.

Mientras que la electricidad, el jitomate, el tomate verde y el huevo fueron los productos y servicios que tuvieron mayor incidencia al alza en la inflación durante la primera quincena de noviembre. En contraste, la cebolla, el transporte aéreo y la calabacita disminuyeron sus precios.-

Inflación en México sube a 3.96% anual en la primera quincena de noviembre (inegi )

Índices subyacente y no subyacente aumentos anuales de 3.68 y de 4.90 %

En este mismo conteo del Inegi, los índices subyacente y no subyacente registraron aumentos anuales de 3.68% y de 4.90% respectivamente en la primera quincena de noviembre de 2026.

Con ello la inflación anual subyacente, la que excluye los precios más volátiles como los agropecuarios y energéticos fue de 3.68%, lo que fue un decremento de 0.10% a tasa quincenal.

Mientras que la inflación anual no subyacente se posicionó en 4.90%, con un incremento quincenal de 2.72%, según los datos del Inegi.

El aumento en el índice de precios no subyacente, la subida se vio reflejada en los precios de frutas y verduras aumentaron 5.50% mientras que los energéticos y las tarifas autorizadas por el gobierno subieron 2.35%.