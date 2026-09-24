El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INCP), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reportó una inflación general anual de 3.42 por ciento.

El resultado representa un incremento de 0.33 por ciento en la primera quincena de 2026 y el jitomate fue uno de los productos que más incrementó su precio.

El INPC es una medida de cambio promedio en los productos que integran la canasta de bienes y servicios y es representativa del consumo en los hogares.

Precio del jitomate sube casi 23 % y eleva la inflación en México

La lista de productos y servicios que tuvieron mayor variación a la alza de su precio durante la primera quincena de septiembre son encabezados por el jitomate:

Jitomate: 22.79 por ciento

Cebolla: 8.61 por ciento

Educación Primaria: 5.85 pro ciento

Educción Secundaria: 5.33 por ciento

Gas doméstico LP: 1.97 por ciento

Pollo: 1.53 por ciento

Universidad: 1.10 por ciento

Precio de servicios profesionales caen 16.5%: Inegi

Por el contrario, los productos o servicios que más bajaron su precio en la primera quincena de septiembre de 2026 son:

Servicios profesionales: -16.5 por ciento

Papa y tubérculos: -6.69 por ciento

Aguacate: -4.02 por ciento

Tequila: -2.91 por ciento

Naranja: -3.95 por ciento

Pañales: -1.0 por ciento

Inflación de canasta básica se ubica en 3.24 por ciento

Sobre la canasta básica, el INPC subió 0.50 por ciento y se ubicó en 3.24 por ciento.

En la comparación anual, en la primera quincena de septiembre de 2025, subió 0.24 por ciento y se ubicó en un nivel de 3.71 por ciento.