La inflación en la primera quincena de octubre de 2026 se ubicó en 3.62 por ciento anual, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A nivel mensual, la inflación en la primera quincena de octubre representó un incremento de 0.41 por ciento.

El INPC del Inegi representa el cambio promedio en los precios de los productos de la canasta de bienes y servicios, y es representativo del consumo en los hogares.

En la primera quincena de octubre de 2026 la inflación en la canasta de consumo mínimo subió a 3.44 por ciento y 0.40 por ciento a nivel quincenal.

Productos y servicios que incrementaron la inflación en primera quincena de octubre

Los productos y servicios que más incrementaron la inflación en la primera quincena de octubre, son:

Tomate verde: 22.07 por ciento

Electricidad: 18.51 por ciento

Calabacita: 16.27 por ciento

Transporte aéreo: 14.77 por ciento

Servicios profesionales: 9.55 por ciento

Servicios turísticos en paquete: 6.80 por ciento

Los productos que más redujeron su precio en la primera quincena de octubre fueron:

Limón: -10:43 por ciento

Aguacate: -4.79 por ciento

Naranja: -4.58 por ciento

Plátanos: -4.15 por ciento

Jitomate: -3.04 por ciento

Para y otros tubérculos: -2.53 por ciento

Desodorantes personales: -1.14 por ciento

Estados y ciudades donde más ser incrementó la inflación

Los estados en los que más variación quincenal registro la inflación son:

Tabasco: 2.13 pro ciento Yucatán: 1.27 por ciento Quintana Roo: 1.17 por ciento Campeche: 1.02 por ciento Coahuila: 1.01 por ciento

La ciudad des donde más subió la inflación a nivel quincenal son: