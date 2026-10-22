La inflación en la primera quincena de octubre de 2026 se ubicó en 3.62 por ciento anual, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
A nivel mensual, la inflación en la primera quincena de octubre representó un incremento de 0.41 por ciento.
El INPC del Inegi representa el cambio promedio en los precios de los productos de la canasta de bienes y servicios, y es representativo del consumo en los hogares.
En la primera quincena de octubre de 2026 la inflación en la canasta de consumo mínimo subió a 3.44 por ciento y 0.40 por ciento a nivel quincenal.
Productos y servicios que incrementaron la inflación en primera quincena de octubre
Los productos y servicios que más incrementaron la inflación en la primera quincena de octubre, son:
- Tomate verde: 22.07 por ciento
- Electricidad: 18.51 por ciento
- Calabacita: 16.27 por ciento
- Transporte aéreo: 14.77 por ciento
- Servicios profesionales: 9.55 por ciento
- Servicios turísticos en paquete: 6.80 por ciento
Los productos que más redujeron su precio en la primera quincena de octubre fueron:
- Limón: -10:43 por ciento
- Aguacate: -4.79 por ciento
- Naranja: -4.58 por ciento
- Plátanos: -4.15 por ciento
- Jitomate: -3.04 por ciento
- Para y otros tubérculos: -2.53 por ciento
- Desodorantes personales: -1.14 por ciento
Estados y ciudades donde más ser incrementó la inflación
Los estados en los que más variación quincenal registro la inflación son:
- Tabasco: 2.13 pro ciento
- Yucatán: 1.27 por ciento
- Quintana Roo: 1.17 por ciento
- Campeche: 1.02 por ciento
- Coahuila: 1.01 por ciento
La ciudad des donde más subió la inflación a nivel quincenal son:
- Ciudad Acuña: Coahuila 2.45 por ciento
- Villahermosa: Tabasco 2.13 por ciento
- Monclova, Coahuila: 1.64 por ciento
- Cancún, Quintana Roo: 1.28 por ciento
- Mérida, Yucatán: 1.27 por ciento
- Tehuantepec, Oaxaca: 1.18 por ciento
- Coatzacoalcos, Veracruz: 1.09 por ciento
- Campeche, Campeche: 1.02 por ciento