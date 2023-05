El Instituto Nacional Electoral (INE), pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ser neutral rumbo a las elecciones 2023 y 2024.

Esto a raíz de una denuncia que emitió el Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano ante las expresiones realizadas por el presidente AMLO en sus conferencia mañanera del 11 y 12 de mayo.

La oposición acusó al presidente de hacer uso de recursos públicos para lo siguiente:

actos anticipados de campaña

promoción personalizada

violación al principio de neutralidad e imparcialidad

Sin embargo, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE declaró improcedente la queja y por ende, no dictó medidas cautelares contra el presidente AMLO.

INE no sanciona al presidente AMLO, pero le pide ser neutral en elecciones

Por mayoría de votos, el INE no sancionó a AMLO, ya que alegó que el mandatario federal no se pronunció con relación al proceso electoral de 2023 y el proceso de las elecciones 2024 aún no inicia.

No obstante, sí pidió al representante del Ejecutivo limitarse en sus acciones y mantener una postura neutral de cara a las elecciones de 2023 y 2024.

El INE destacó que aquellas personas que ejercen funciones de ejecución o de mando, como el Presidente de la República, enfrentan limitaciones más estrictas.

Ya que sus cargos y posiciones pueden repercutir o influir en la ciudadanía, por lo que los servidores públicos deben cuidar las expresiones que realizan en público.

Por ello, el INE pidió a AMLO conducirse de manera que se garanticen los principios de neutralidad e imparcialidad y que no afecten los procesos electorales próximos.

📝 #BoletínINE | INE resuelve 6 solicitudes de medidas cautelares formuladas por los partidos Morena, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y un ciudadano. https://t.co/GYb81wsFVL pic.twitter.com/eAy4LRZ1fq — @INEMexico (@INEMexico) May 20, 2023

¿Qué dijo AMLO en su mañanera que le atribuyó una denuncia del PAN?

El presidente AMLO fue denunciado tanto por el PAN como por el PRD y el Movimiento Ciudadano porque estos acusaron que el mandatario promovió el voto a Morena en las elecciones 2023 y 2024.

Sin embargo, el presidente negó el pasado 15 de mayo que haya violado la ley electoral, ya que dijo, únicamente hizo referencia al movimiento de Transformación y no al partido de Morena.

“No, yo no estoy promoviendo el voto por Morena, yo hablo de que es importante la transformación de México, porque lo otro era completamente ilegal, injusto, un régimen de corrupción” AMLO